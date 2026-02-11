НАП ще проверява кой е енергийно беден и може ли да получава помощи

Всяко домакинство подава декларация и влиза в информационна система

За да бъде признато едно домакинство за енергийно бедно или пък член от него за уязвим потребител, НАП ще прави проверка. Това става ясно от проект на наредба за критериите за определяне на енергийно бедните и енергийно уязвимите потребители на енергия, публикувана за обществено обсъждане.

С проекта се отменя сега действащата наредба, в която няма включени проверки от данъчните. С новите текстове механизмът се променя и ще се създава информационна система за тези потребители. Тя ще се поддържа от Министерството на електронното управление, а данните от нея ще се пращат към НАП. Данъчните извършват автоматична

проверка за получените нетни доходи

на всички членове на домакинството. Към информационната система, по номер и дата на заявлението се връща информация дали искащият помощ е одобрен, или не.

Преди това домакинството трябва да се съгласи да бъдат проверени личните данни на членовете му и да се разкрие данъчната и осигурителна информация пред администратора на информационната система - Агенцията за социално подпомагане.

Първата стъпка към влизане в системата на енергийно бедните е домакинството да подаде заявление - декларация.

Наредбата идентифицира два вида домакинства за подпомагане. Семейство в положение на

енергийна бедност се определя на база на средния доход

на членовете му, разходите за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на сградата.

Втората група - уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, са няколко категории. Първата е човек над 65 г., който живее сам или обитава жилище с други хора над тази възраст. Втората е, че доходът му след приспадане на сметките за енергия е по-малък или равен на линията на бедност. Уязвим потребител е и този, което е с 50 или над 50% трайно намалена работоспособност и доход, по-малък или равен на линията на бедност.

В тази категория влизат и хора, които имат нужда от помощни средства за независим живот или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от снабдяване с енергия. Четвъртият вид узязвими клиенти са лица, които са получавали месечни социални или целеви помощи за отопление за предходния сезон.

За да бъде признато едно домакинство за енергийно бедно, се изчисляват парите на всеки негов член. Това става, като от сумата на общия годишен доход на всички членове се извади годишният типов разход за енергия. Получената сума се дели на 12 месеца, след това на броя на членовете в домакинството.

Доходът се изчислява на база на данни от НАП за годината преди предходната, когато заявлението е подадено до 14 октомври на текущата година. Ако е подадено на 15 октомври, се вземат данните от предходната година.

Тъй като потреблението на енергия е обвъзрано с типове сгради, те са разделени на три вида.

Блок без сертификат за енергийни характеристики харчи най-много

- 400 киловатчаса на кв. метър. След това сгради със сертификат за клас на енергопотребление С или по-висок, или на които е извършено цялостно обновяване. Този тип са с годишно енергийно потребление от 135 киловатчаса на кв. метър. Третият вид са сгради, построени след 1 януари 2024 г., чието енергопотребление е 90 киловатчаса на кв. метър на година.

Наредбата определя и типова площ на домакинство според живеещите в него. Квадратурата започва от 40 със стъпка на увеличение по 10 кв. метра на всеки член на семейството и стига до 90 кв. м за шест лица.

При изчисление на типовото потребление на енергия се въвежда коефициент, който е 1,3 за уязвимите потребители, за всички други - 1.