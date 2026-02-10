ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 23-ия кръг и класиране в Примера диви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22263505 www.24chasa.bg

Великобритания удължи до 13 август лиценза за българските дъщерни дружества на "Лукойл"

2256
Снимка: Архив

Великобритания удължи днес срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България, съобщава на сайта си британската Служба за прилагане на финансови санкции към министерството на финансите, предаде БТА.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и изтича на 13 август 2026 г.", се посочва в документите, публикувани на страницата на службата. Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)