Великобритания удължи до 13 август лиценза за българските дъщерни дружества на "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания удължи днес срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България, съобщава на сайта си британската Служба за прилагане на финансови санкции към министерството на финансите, предаде БТА.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и изтича на 13 август 2026 г.", се посочва в документите, публикувани на страницата на службата. Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година.