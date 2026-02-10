Европейските борси затвориха предимно на отрицателна територия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови борси затвориха предимно низходящо днешната търговска сесия, докато инвеститорите преценяваха смесени корпоративни новини. Решението на британската енергийна компания Би Пи (BP) да спре програмата си за обратно изкупуване на акции компенсира ръста в автомобилния сектор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Акциите на Би Пи поевтиняха с 6,1 на сто, след като британският енергиен гигант отчете тримесечна печалба в съответствие с очакванията на анализаторите и обяви спиране на програмата си за обратно изкупуване на акции, като същевременно отписа около 4 милиарда долара от бизнеса си с възобновяема енергия и биогаз.

Във Франкфурт DAX се понижи с 27,02 пункта или 0,11 на сто до 24 987,85 пункта, а парижкият САС 40 прибави 4,6 пункта или 0,06 на сто до 8327,88 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 изтри 32,39 пункта или 0,31 на сто до 10 353,84 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се сви с 0,44 пункта или 0,07 на сто до 620,97 пункта.

Акциите на застрахователните компании поевтиняха с 1,8 на сто, водейки спада по сектори, в съответствие с американските си конкуренти, след като американска онлайн платформа за сравнение и покупка на застраховки „Иншърафай“ (Insurify) представи инструмент за сравнение, задвижван от изкуствен интелект и изграден върху приложението „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT).

За разлика от тях подиндексът на автомобилите и автомобилните части нарасна с 2,5 на сто, след като „Ферари“ (Ferrari) обяви, че основната ѝ печалба ще се увеличи леко през 2026 г., като същевременно надмина очакванията на анализаторите за четвъртото тримесечие на 2025 г. Акциите на луксозния производител на автомобили поскъпнаха с 10,2 на сто - най-голямото им еднодневно поскъпване от март 2020 година.

Акциите на други производители на луксозни стоки поскъпнаха с 2,8 на сто и бяха сред най-добре представилите се сектори, водени от ръст от 10,9 на сто на френската луксозна компания „Керинг“ (Kering). Инвеститорите бяха облекчени, след като компанията отчете по-малък от очакваното спад в продажбите за четвъртото тримесечие, докато новият изпълнителен директор Лука де Мео се опитва да стабилизира собственика на марката „Гучи“ (Gucci).

Инвеститорите насочват вниманието си към поредица от важни икономически данни от САЩ тази седмица, включително ключовите доклади за инфлацията и заетостта.

Сред отделните компании, акциите на „Стандард Чартърд Банк“ (Standard Chartered Bank) поевтиняха с 5,7 на сто, след като британската банка съобщи, че финансовият директор Диего де Джорджи е напуснал поста си.

Групата „Туи“ (TUI), най-големият туристически оператор в Европа по пазарен дял, отчете оптимистична тримесечна оперативна печалба, въпреки че опасенията относно по-слабите предварителни резервации доведоха до поевтиняване на книжата с 4,9 на сто.