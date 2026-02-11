Всички автомобили в ЕС с етикети за енергийна ефективност!

ЕС иска да въведе етикети за енергийна ефективност, същите като като при бялата техника, на абсолютно всички автомобили - нови и дори употребяваните. Идеята е да се насърчат повече шофьори да купуват екологични коли. В момента стикерите имат скала от A (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност).

Новият стикер и централната база данни ще помогнат на шофьорите, а марките, които не предоставят точни данни, ще бъдат глобявани. Основният аргумент е, че това трябва да гарантира пълна прозрачност на пазара.

Това означава, че класическият етикет AG, който познаваме от бялата техника, вече ще стане законово изискване за всички превозни средства в дилърствата. Целта е потребителите да получат бърз преглед на реалния разход на енергия и емисиите на CO2 на автомобила, преди да го купят. Цялата информация за отделните модели ще се събира в централна европейска база данни, за чието актуализиране в бъдеще ще отговарят производителите на автомобили.

Това е с цел да се гарантира, че данните винаги са точни и лесни за сравнение през националните граници в целия ЕС. Търговците ще трябва да въвеждат данни за дори по-стари употребявани автомобили, така че купувачът да знае точно колко гориво изразходват и какви са емисиите им. Новият етикет ще съдържа много повече подробности от сегашните етикети, които виждаме на новите автомобили в момента.

В допълнение към разхода на гориво, етикетът ще показва и информация за нивата на шум и пробега при различни метеорологични условия за електрическите автомобили. Според Европейската комисия инициативата ще помогне за постигането на амбициозните климатични цели за 2030 и 2035 г.

Марките и автомобилните групи, които не предоставят точни данни в новата база данни, рискуват големи глоби и ограничения на продажбите в Европа.