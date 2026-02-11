General Motors разработи система, която подготвя автомобила за дрифт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

General Motors е подал патент за активна аеродинамична система, която улеснява започването на дрифт на автомобила което ще улесни и шофьора.

Бордовият контролер ще засече намерението на водача да влезе в контролиран дрифт и ще го различи от спонтанно подхлъзване, като анализира ъгъла на волана и позицията на педала на газта. След това системата автоматично ще регулира аеродинамичния баланс между предния и задния мост, преразпределяйки притискателната сила, за да улесни започването на дрифт и да поддържа подхлъзването.

Технически, системата ще се състои от подвижни елементи - спойлери, крила или дифузори. В режим на дрифт, тя ще може да намали притискателната сила върху задната ос, което ще направи автомобила по-чувствителен към поднасяне.

Както е отбелязано в патента, това позволява комбинация от висока притискателна сила, необходима за бързи обиколки на пистата, с намаляване на притискателната сила за дрифт.

Тази разработка може да бъде внедрена в бъдещите поколения спортни автомобили на GM, по-специално в новия Chevrolet Corvette.

Докато повечето автомобилни производители използват активна аеродинамика, за да увеличат притискателната сила, да осигурят стабилност и да подобрят времената за обиколка, подходът на GM, фокусиран върху дрифта, е уникален в автомобилната индустрия.