Петролът поскъпва на фона на напрежението около преговорите САЩ–Иран

Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола се повишиха днес, подкрепени от ескалиращия риск, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа на търсенето от Индия, също допринесоха за укрепването на которвките, информира Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 55 цента или 0,80 на сто до 69,35 долара за барел.

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поскъпна с 57 цента или 0,89 на сто до 64,53 долара за барел.

„Петролът запазва възходяща тенденция, тъй като преговорите между САЩ и Иран продължават, но остават нестабилни, което поддържа рисковата премия за Ормузкия проток на фона на продължаващия натиск от санкции, заплахите за мита, свързани с иранската търговия, и засилената военна позиция на САЩ в региона", пишат анализаторите от Ел Ес И Джи (LSEG) в доклад, пише БТА.

