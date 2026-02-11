ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военната помощ за Украйна падна до най-ниското си ...

Еврото поскъпна спрямо долара

1236
Евро СНИМКА: Pixabay

Курсът на еврото спрямо долара се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1915 долара или нагоре с 0,16 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1894 долара за едно евро.

Спрямо другите водещи световни валути обаче еврото отстъпва позиции, поевтинявайки спрямо швейцарския франк с 0,10 на сто, британската лира - с 0,02 на сто, японската йена - с 0,55 на сто, пише БТА.

