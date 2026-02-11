Акциите на "Мател" се сринаха след слаби коледни продажби в САЩ

Акциите на американския производител на играчки „Мател" (Mattel) се сринаха с повече от една четвърт в следборсовата търговия вчера, след като компанията отчете по-слаби от очакваното коледни продажби в САЩ, предаде ДПА.

Ценните книжа поевтиняха с около 28 на сто в разширената търговия в САЩ. „Мател" притежава марки като „Барби" (Barbie) и „Хот уилс" (Hot Wheels).

Главният финансов директор Пол Рах заяви, че макар и продажбите през декември в САЩ да са се увеличили, те не са отговорили на очакванията на компанията. Той отбеляза, че потребителите, които са чувствителни към цените, са търсели изгодни оферти, а търговците на дребно са били по-предпазливи при натрупването на запаси. В тази пазарна среда „Мател" е прибегнал към отстъпки, което от своя страна е повлияло на рентабилността. Бизнесът извън САЩ се е развил според очакванията, каза Рах.

Тримесечната печалба на „Мател" е спаднала с една четвърт на годишна база до 106,2 милиона долара, докато приходите са се увеличили със 7 на сто до малко под 1,7 милиарда долара.

В САЩ от месеци се водят дебати дали потребителите намаляват харченето на фона на високите разходи за живот и дали митата, наложени върху вноса от президента Доналд Тръмп, оказват влияние.

Конкурентът „Хасбро" (Hasbro) обаче не съобщава за „затруднения по време на коледния период" въпреки повишаването на цените в САЩ.

Производителите на играчки традиционно произвеждат голяма част от стоките си в Азия. Настоящата тарифна ставка на „Хасбро" е около 24 на сто, каза главният изпълнителен директор Крис Кокс пред „Уолстрийт джърнъл".

Макар и „Хасбро" и неговите търговски партньори да поемат дял от допълнителните „разходи", то част от тежестта все пак трябва да бъде прехвърлена върху потребителите. „Такава е реалността в един свят с мита", каза Крис Кокс

„Хасбро" също произвежда играчки, включително фигурки от „Марвел" (Marvel), „Трансформърс" (Transformers) и „Пепа Пиг" (Peppa Pig). През коледното тримесечие приходите му са се увеличили с 31 на на годишна база до малко над 1,44 милиарда долара. Нетната печалба е възлизала на 201,6 милиона долара в сравнение със загуба от 34,3 милиона долара предходната година, пише БТА.