Газът за март да поскъпне с 1,7%, предлага „Булгаргаз“

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за март е с по-висока с 1,7 процента.

За сравнение, през март 2025 г. цената, на която дружеството продаваше природния газ, беше 87,58 лева или 44,79 евро за мегаватчас, т.е. предлаганата сега цена за март т. г. е с 36,35 на сто по-ниска.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание, пише БТА.

