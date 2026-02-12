Компанията бе единственият български производител със собствен щанд на мащабното събитие

Водещият производител на вина и високоалкохолни напитки VP Brands International дебютира на най-престижното изложение за алкохолната индустрия в Европа – Wine Paris 2026. Компанията бе единственият български производител със собствен щанд на световния форум, което я постави на картата редом до водещите имена в международната индустрия. Изложението се проведе между 9–11 февруари 2026 г. в Paris Expo Porte de Versailles и събра 6000 изложители от 60 държави, а експозициите бяха посетени от близо 60 000 професионалисти от 155 пазара. Събитието бе открито от френския президент Емануел Макрон, който получи бутилка розе, на чийто етикет с главни букви пише: „FOR SURE“, придружено от илюстрация, изобразяваща емблематичните очила на президента и червена вратовръзка.

На своя щанд VP Brands International представи свои марки, утвърдени на външните пазари, сред които водка FLIRT и уиски Black Ram. Посетителите имаха възможност да дегустират специални предложения от портфолиото на компанията, както и нови продуктови разработки, създадени в отговор на глобалните потребителски тенденции и особеностите на конкретни експортни дестинации.

Екипът на VP Brands International проведе поредица от срещи с дистрибутори, търговци и международни партньори. Дискусиите бяха насочени към разширяване на присъствието на компанията на ключови пазари, както и към стартиране на нови стратегически партньорства. В момента VP Brands International изнася своите основни марки уиски и водка на над 30 международни пазара, като участието във Wine Paris затвърждава позициите на компанията извън България.

С над 30 години традиции и модерни производствени мощности, сертифицирани по международни стандарти за качество, VP Brands International е сред най-значимите производители на вина и спиртни напитки на Балканите. „Участието ни във Wine Paris беше важна стъпка за укрепване на международното ни присъствие. Радваме се на изключително положителния отзвук към нашите водещи марки и на възможността да представим България на такъв висок форум“, сподели екипът на VP Brands International.

„Глобалните форуми като Wine Paris показват, че българските производители могат успешно да се конкурират на световно ниво. Ние имаме амбицията да продължим да разширяваме нашия международен отпечатък.“

След успешния си дебют във Франция VP Brands International планира участие и на други водещи международни събития през 2026 г. сред които ProWein и изложението за безмитна търговия в Кан през есента.