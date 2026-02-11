По-строги тестове за безопасност на автомобилите в Европа

Европейската организация за тестване на безопасност Euro NCAP въвежда нови, по-строги стандарти при краш тестовете на автомобилите от 2026 г.

Сред ключовите промени е краш тестът при 35 км/ч, който според експерти може да бъде по-опасен от предишния тест при 50 км/ч, защото при по-ниски скорости силите се предават по-интензивно на пътниците.

Новата система за оценяване ще се фокусира върху четири области: безопасно шофиране, избягване на произшествия, защита от катастрофи и спасяване след катастрофа. За най-високата оценка от пет звезди, колите ще трябва да отговарят на минималните критерии във всички категории.

Значителна иновация е тестването в реални условия по маршрути с дължина най-малко 3000 километра в три различни държави, при което ще бъдат тествани системите за подпомагане на шофирането. Специално внимание ще бъде обърнато на поведението на автомобила след катастрофа и ергономичността на интерфейсите за управление.