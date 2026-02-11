ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22266116 www.24chasa.bg

По-строги тестове за безопасност на автомобилите в Европа

Георги Луканов

[email protected]

1424
Mercedes-Benz E-Class - победителят в краш теста на Euro NCAP. Снимки: Euro NCAP

Европейската организация за тестване на безопасност Euro NCAP въвежда нови, по-строги стандарти при краш тестовете на автомобилите от 2026 г.

Сред ключовите промени е краш тестът при 35 км/ч, който според експерти може да бъде по-опасен от предишния тест при 50 км/ч, защото при по-ниски скорости силите се предават по-интензивно на пътниците.

Новата система за оценяване ще се фокусира върху четири области: безопасно шофиране, избягване на произшествия, защита от катастрофи и спасяване след катастрофа. За най-високата оценка от пет звезди, колите ще трябва да отговарят на минималните критерии във всички категории.

Значителна иновация е тестването в реални условия по маршрути с дължина най-малко 3000 километра в три различни държави, при което ще бъдат тествани системите за подпомагане на шофирането. Специално внимание ще бъде обърнато на поведението на автомобила след катастрофа и ергономичността на интерфейсите за управление.

Mercedes-Benz E-Class - победителят в краш теста на Euro NCAP. Снимки: Euro NCAP
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)