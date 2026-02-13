Проучване доказва, че автомобилите с нулеви емисии улесняват дишането

Независимо проучване показва, че електромобилността има положително въздействие върху качеството на въздуха, поне на местно ниво.

Калифорния отдавна е най-благоприятният за електрическите коли щат в САЩ. На всеки 10 000 жители има 389 новорегистрирани изцяло електрически или plug-in хибридни автомобили по данни от 2024 г. В Германия има приблизително 67 електрифицирани автомобила на 10 000 например.

За четиригодишния период на изследването делът на изцяло електрическите и plug-in хибридите във всички новорегистрирани коли в Калифорния се е увеличил от 2% на 5%. Резултатите от проучването, проведено от 2019 до 2023 г., сочат положително въздействие върху качеството на въздуха в щата.

Ключовият извод от проучването е намаление с 1,1% на NO2 на всеки 200 новорегистрирани коли с електрически мотор в района между 2019 и 2023 г. Това е първият път, когато проучване, базирано на измервания в реални условия, показва статистически значимо намаление на наблюдаваното количество NO2 във въздуха. Прекомерното му присъствие може да предизвика астматични пристъпи, да причини бронхит или да увеличи риска от сърдечни заболявания и инсулт.