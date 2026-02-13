Volvo няма да спира комби моделите

В началото на 2025 г. Volvo обяви че пръключи с производството на комби моделите. Марката, чийто имидж е изграден до голяма степен около комбито от 50-те години на миналия век, обяви, че се отказва от този стил на каросерия. Тогавашният изпълнителен директор, който впоследствие бе уволнен, Джим Роуън, заяви, че иска да съсредоточи усилията си върху SUV-овете. И по този начин да увеличи максимално печалбите на марката.

Това решение беше взето и с оглед рационализиране на операциите. Целта беше да се намали сложността на процесите на разработка и производство и да се споделят платформи. Така комбито изглеждаше като каросерия, която беше твърде скъпа за производство и чиито продажби бяха счетени за недостатъчни на някои ключови пазари.

С настъпването на 2026 г. посланието на Volvo се променя значително. Без да обявява незабавно завръщане, марката потвърждава, че комбитата все още са част от продуктовата ѝ стратегия.

По време на глобалното представяне на новия EX60, Михаел Флайс , главен стратегически и продуктов директор на Volvo, изясни позицията на производителя. "Комбитата не са мъртви", заяви той, добавяйки, че те ще се завърнат "в някакъв момент".