ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европа на две скорости - новата политика на ЕС е п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22266351 www.24chasa.bg

Volvo няма да спира комби моделите

Георги Луканов

[email protected]

2488
Volvo V90 от 2020-а е последното комби на компанията. Снимка: Volvo

В началото на 2025 г. Volvo обяви че пръключи с производството на комби моделите. Марката, чийто имидж е изграден до голяма степен около комбито от 50-те години на миналия век, обяви, че се отказва от този стил на каросерия. Тогавашният изпълнителен директор, който впоследствие бе уволнен, Джим Роуън, заяви, че иска да съсредоточи усилията си върху SUV-овете. И по този начин да увеличи максимално печалбите на марката.

Това решение беше взето и с оглед рационализиране на операциите. Целта беше да се намали сложността на процесите на разработка и производство и да се споделят платформи. Така комбито изглеждаше като каросерия, която беше твърде скъпа за производство и чиито продажби бяха счетени за недостатъчни на някои ключови пазари.

С настъпването на 2026 г. посланието на Volvo се променя значително. Без да обявява незабавно завръщане, марката потвърждава, че комбитата все още са част от продуктовата ѝ стратегия.

По време на глобалното представяне на новия EX60, Михаел Флайс , главен стратегически и продуктов директор на Volvo, изясни позицията на производителя. "Комбитата не са мъртви", заяви той, добавяйки, че те ще се завърнат "в някакъв момент".

Volvo V90 от 2020-а е последното комби на компанията. Снимка: Volvo
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците