33-годишен удря майка си в Троян

Българската банка за развитие стана член на платформата на ОИСР за устойчиво финансиране на МСП

Българската банка за развитие стана член на специализираната платформа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за насърчаване на устойчивото финансиране на малките и средните предприятия – OECD Platform on Financing SMEs for Sustainability.

Присъединяването на ББР е в съответствие с приоритетите на Република България във връзка с кандидатурата за членство в ОИСР и отразява поетия от страната ангажимент за активно участие в международните инициативи за устойчив икономически растеж.

Новото партньорство ще осигури на банката достъп до богата база от данни, анализи и добри практики, които ще подпомогнат дейността й, включително процесите по измерване и отчитане на въздействието от кредитните програми, които ББР реализира.

Платформата има за цел да улесни достъпа на МСП до устойчиво финансиране и да подпомогне зеления преход, обединявайки публични и частни финансови институции, бизнес асоциации, ESG експерти и други заинтересовани страни.

Ресурсите й ще позволят да се идентифицират потребностите на българския бизнес и да бъдат разработени финансови инструменти в синхрон с изискванията за устойчивото развитие.

Новото членство в платформата на ОИСР разширява значително международния обхват на банката и й осигурява достъп до широка мрежа от партньори, включително представители на международния бизнес и публичния сектор.

С присъединяването към OECD Platform on Financing SMEs for Sustainability Българската банка за развитие затвърждава ролята си на активен партньор на международната общност и продължава последователно да работи за устойчивото развитие и конкурентоспособността на българската икономика. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. План „Маршал“) за възстановяване на Европа след Втората световна война.

Днес ОИСР е утвърдена международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др.

В ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Наред с България, кандидати за членство в ОИСР са още Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу.

