Александър Колячев: Пазарът е спокоен, преходът към еврото върви по-добре от очакваното

Българското селско стопанство, производственият сектор е пред катастрофа, каза шефът на КЗК Росен Карадимов

Общото ценово ниво се забавя до 3,6% на годишна база, а на месечна отчита ръст от 0,7% през януари спрямо декември, уточни зам.-председателят на НСИ Свилен Колев

Търговците към момента са дисциплинирани, самият факт, че едва 10% от проверките, които правим, завършват с нарушения, означава, че пазарът е спокоен, стабилен и преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното.

Това каза в парламента Александър Колячев, и. д. председател на Комисията за защита на потребителите. Той, Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията и Свилен Колев, зам.-председател на Националния статистически институт бяха извикани от депутатите на изслушване относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти. Вносители на предложението са от АПС.

"От началото на периода, в който действа Закона за въвеждане на еврото в Република България, имаме близо 7000 проверки. Съставени са около 700 броя актове. Подписали сме над 300 споразумения и сме издали над 170 броя наказателни постановления, което означава, че около 10% от проверките, които ние извършваме, сме установили някои нарушения по Закона за въвеждане на еврото", разясни Колячев.

Заедно с колегите от Национална агенция по приходите разработихме сериозна стратегия, която да обхват дори и най-малките населени места, да направим проверки в многобройни и важни сектори от потребителска гледна точка, да обхванем сектори, където очакваме наистина да има изкривявания на пазара и може би не не добросъвестно поведение на търговците", добави още той. Днес пък се проверявали сектори, които предлагат храни съвместно с Българската агенция по безопасност на храните.

"А в следващите дни ще проверим и обекти, които са свързани и с вендинг услуги, и с хотелиерски услуги, и така нататък. Моето мнение, е че нашето поведение на пазара дава своите резултати", убеден е Колячев.

"Комисията за защита на конкуренцията няма никакво пряко отношение към ценовите равнища на стоките и услугите в България, изключена хипотезите, когато повишаването на цената е в резултат на забранени споразумения, картели или съответно съгласувани разпределени пазари. Въпреки това, като отговорен регулатор, давайки си сметка за какво очаква страната в процеса на присъединяване към еврото, ние ангажирахме всички институционални и законови възможности на комисията, за да подпомогнем процеса, включително да подпомогнем работата на колегите от двата регулатора, които имат непосредствено и пряко отношение към нивата на цените по Закона за въвеждането на еврото, а именно Комисия за защита на потребителите и Националната агенция за приходите", каза Карадимов.

Той припомни, че секторният анализ на храните, който беше представен от регулаторът преди месец, показал изключително тежки структурни деформации в пазара на селскостопански стоки в България. Българското селско стопанство, производственият сектор е пред катастрофа. Анализът показа тежки структурни деформации в целия пазар и те не са плод на спекулация сега. Те са плод на над 35-годишна липса на развитие, наслагване погрешни решения, липса на визия и липса на управленска политика", заяви той. Даде и данни - За последните 4 години производството на млечни продукти е спаднало с 25%. За същия този период вносът се е увеличил с 42%.

"Проведохме необходимите срещи. Секторният анализ беше обсъден с всички браншови организации, производители, преработват те търговци.

Разговаряхме с търговските вериги и смятам, че в чувствителния сегмент на храни от първа необходимост големите търговци и големите търговски вериги благодарение на диалога и на изводите, които бяха направени от секторния анализ се държат изключително коректно. Ние сме свидетели на замразени цени, намалени цени и много големи по обем промоционални кампании, което за потребителя е добре", обясни още той.

И заключи: "Въз основа на всичко това смея да твърдя, че в рамките на ограничените правомощия, които комисията има по отношение на крайните ценови равнища, ние успяхме да дисциплинираме пазара на базата на правомощията, които имаме и на диалога, който водим".

"Индексът на потребителските цени е официалният измерител за инфлацията в Република България и числа и цифри, които ще посоча, ще са базирани на това наблюдение, а то включва над 40 000 цени всеки месец в над 8000 обекта на територията на цялата страна във всички областни градове и обхваща и малките населени места като се наблюдават продукти и услуги, като те са над 860, с над 40 000 цени всеки месец. Можем да посочим, че наистина не наблюдаваме рязка промяна в ценовите изменения, които са в големи търговски вериги", каза и зам.шефът на НСИ Свилен Колев. И добави, че се наблюдават цените на продуктите и в кварталните магазини в малките населени места.

"Последните данни, които Националният статистически институт обяви като предварителна експресна оценка за инфлацията и това беше обявено в началото на февруари месец, показва, че общото ценово ниво забавя темпа на растеж до 3,6% на годишна основа, а на месечна база имаме повишение с 0,7%, като това е предварителна информация за месец януари, спрямо месец декември предходната година.

А имаме също така за основната група хранителни стоки и безалкохолни напитки изменение, което забавя темпа на растеж до 4% на годишна основа", разясни той.