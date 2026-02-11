Караджов подписа: БДЖ и "Ивкони Експрес" ще возят с влакове по договор с държавата за 12 г.

БДЖ и "Ивкони Експрес" ще возят пътници с влакове по договор с държавата за 12 години. Днес вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подписа с тях контрактите.

Това става след като правителството му възложи да го направи на последното си заседание точно преди седмица и след проведена процедура.

Така Караджов, след като правителството прие и Закона за железопътния транспорт и го изпрати в парламента, си подготви, преди да си тръгне, реформите в плана за възстановяване и устойчивост, за да получи държавата ни финансирането за новите влакове, за които се смята, че ще променят железницата.

"Току-що днес държавата сключи първите 12-годишни договори за пътнически превози с два оператора. За първи път България има повече от един жп превозвач", каза Караджов при подписването на договорите и подчерта, че за първи път пътниците ще се возят с влакове на частен оператор.

За процедурата за жп превози на пътници по договор с държавата "БДЖ - Пътнически превози" спечели западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната. За останалите два железопътната мрежа беше разделена на три лота - западен регион, в който попадат 75% от превозите, северен - с 14% от превозите и Южен - с 11% на сто. Очакваше се да кандидатстват трима от лицензираните жп превозвачи, заедно с ПИМК, но пловдивската компания се отказа, така в надпреварата останаха държавната "БДЖ - Пътнически превози", която бе определена за превозвач в западния регион и "Ивкони Експрес", която ще вози в северния и южния региони.

Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.

Според вицепремиера така се приключва една ключова реформа в плана за възстановяване, а именно - либерализирането на пътническите превози.

Остават само още две стъпки, за да изпълним всичко в железопътния сектор, което е предвидено като реформа - приемане от Народното събрание на закона за жп транспорта, както и единния електронен билет, заяви още той. Караджов се надява парламентът тази седмица да приеме на първо четене закона, за да може следващата седмица да той да бъде приет и на второ.