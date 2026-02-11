Министерство на туризма обединява културните маршрути на Съвета на Европа в единна стратегия

Министерството на туризма ще бъде съорганизатор на национално събитие „Културни маршрути – България 2026", което ще се проведе в град Пловдив през месец юни 2026. За първи път институцията застава като съорганизатор зад форум, посветен изцяло на развитието на сертифицираните от Съвета на Европа културни маршрути, в които участва България, и утвърждаването им като инструмент за устойчив туризъм. Това стана ясно по време на среща, проведена в Министерство на туризма, на която присъстваха представители на културни институции, общини, организации, музеи и университети, ангажирани с каузата. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че инициативата е важна стъпка към по-активна държавна политика в областта на културния туризъм и по-силно позициониране на България в европейските културни мрежи. Тя има за цел да представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за сертифицирани културни маршрути на Съвета на Европа, както и да насърчи сътрудничеството между държавните институции, местната власт, научните среди, културните организации и туристическия сектор.

„За първи път Министерството на туризма се включва като съорганизатор в национално събитие, изцяло посветено на тези сертифицирани културни маршрути на Съвета на Европа. Това е ясен знак, че разглеждаме този сектор като стратегически и с голям потенциал за развитие", заяви още той. Мирослав Боршош припомни, че през последната година България се е присъединила към два нови културни маршрута – на Историческите термални градове и Пътя на виното, което е допринесло за засилено международно внимание и по-голяма видимост на страната.

В рамките на планираното събитие се предвижда участие на представители на европейски институции, културни организации, общини, туроператори и академични среди. Ще бъдат представени добри практики, възможности за сертифициране на нови маршрути и перспективи за по-активното позициониране на България в европейската мрежа на сертифицираните културни маршрути. Подкрепата на Министерството на туризма цели да придаде национален и стратегически характер на инициативата и да постави началото на по-активна държавна роля в развитието на този тип туризъм.

На срещата бяха обсъдени и възможности за по-видимо присъствие на сертифицираните културни маршрути в дигитална среда, популяризирането им сред българските граждани и в образователната система, както и засилването на ролята на местната власт в развитието на културния туризъм.