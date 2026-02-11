Правителството иска да върне Ивайло Московски в Черноморската банка като вицепрезидент

Правителството отправи предложение до президента на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) да назначи Ивайло Московски за вицепрезидент. Това става ясно от решенията на Министерския съвет от заседанието им в сряда.

Московки вече заемаше тази длъжност между 2018 и 2022 г. В момента е председател и член на Управителния съвет на „Българска банка за развитие" ЕАД. Той е доказан професионалист, заемал е длъжността министър на транспорта, бил е и народен представител в 42-то Народно събрание, припомнят от пресцентъра на правителството.

Съгласно установения ротационен принцип и Резолюция на Съвета на управителите на ЧБТР от 5 декември 2025 г. България е страната, която следва да номинира кандидат за позицията Вицепрезидент Финанси за периода 2026-2030 г.

ЧБТР е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните акционери.