Брюксел спира трошките: при преглед изкуствен интелект ще сканира дефектите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премахването на по-старите и замърсяващи автомобили е една от амбициозните задачи на Европейската комисия в Брюксел.

Това ще се случи не само с налагането на електрическите автомобили, но и с по-строг контрол на употребяваните коли.

Скоро предстоят драстични промени в пунктовете за технически прегледи във всички страни от ЕС, включително и България. С помощта на изкуствен интелект нова технология ще направи видимо това, което в момента е скрито. Това ще се случи със специален скенер, който като ядрено-магнитен резонанс в медицината "ще заснема" колите. Тази нова технология със сигурност ще застраши по-нататъшната употреба на милиони автомобили на Стария континент.

Новите изисквания за спазване на разпоредбите за предотвратяване на замърсяването налагат промени в протоколите за технически преглед.

Очаква се сегашните обичайни проверки в оторизираните сервизи да се променят радикално до година-две.

Планът е Брюксел да постигне това с помощта на изкуствен интелект, като приложи решения като при UVeye технологията, която

напълно елиминира човешката намеса при техническите проверки

Бъдещето на автомобилните прегледи е в ускоряването на времето за проверка, благодарение на високопрецизен скенер, който ще открива за няколко секунди всичко, което в момента е невидимо с просто човешко око.

От откриване на течове и повреди в най-отдалечените части на двигателя или скоростната кутия до анализ на състоянието на гумите с най-малки детайли, показване на износването на протектора на екрана и правене на снимки скенерите от най-новото поколение могат да извършват 360-градусова инспекция, достигайки дори до най-скритите зони.

Тяхната прецизност е такава, че тези скенери се описват като магнитнорезонансни томографи за автомобили, идеални за откриване на скрити дефекти при коли нов внос, както и за застрахователни компании.

Технологията на израелската фирма UVEye открива дефекти по автомобилите с помощта на изкуствен интелект. Компанията първоначално е използвала системата за контрол на контрабандата и откриването на бомби.

При автомобилната версия камери сканират пода, каросерията и гумите на автомобила, а направените в процеса изображения се събират в 3D-модел.

Софтуерът на UVEye сравнява данните с модел образец, на който е обучен предварително. Ако бъдат открити отклонения, се включва аларма.

Автоматизираната инспекция отнема само няколко секунди,

докато автомобилът преминава през скенера.

Този мощен инструмент за проверка на автомобилите в крайна сметка ще стане стандартен при техническите прегледи в цяла Европа.

Освен предимствата си има и значителни недостатъци за много собственици на по-възрастни автомобили, които сега минават техническите прегледи без особен проблем.

Субективният човешки фактор при проверките на колите ще изчезне напълно благодарение на графичните доказателства, предоставени от скенера. По този начин измамите ще бъдат напълно премахнати. С този мощен скенер Европа ще ускори "изчистването" на трошките от пътищата.

По този начин Европа ще принуди шофьорите да карат по-нови автомобили, защото ремонтите ще стават все по-неизгодни.