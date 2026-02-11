ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето как ще бъдат разпределени 60 нови влака между БДЖ и "Ивкони експрес"

“Шкода” вече произвежда 25 електрически мотриси, които ще започнат да пристигат у нас от април. Те ще бъдат разпределени между всички превозвачи съобразно трафика.

45 нови влака, които в момента се произвеждат, ще отидат в "БДЖ - Пътнически превози", а 15 ще се управляват от екипи на частната "Ивкони Експрес". Това съобщиха от министерството на транспорта, след като по обяд вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов подписа договори с двете компании за превоз на пътници за 12 г. напред. Те влизат в сила от 13 декември, което означава, че на тази дата ще трябва да бъдат превозени първите пътници по тези нови договори. 

Както "24 часа" писа "БДЖ - Пътнически превози" спечели най-големия, западния лот, който покрива 75% от жп мрежата в страната. Според дела на компанията  в превозите на пътници на нея й се полагат 19 от новите електрически "Шкода" и 26 от влаковете на френската "Алстом", един от които вече се тества по българската мрежа.

За Северния регион, в който ще оперира частната "Ивкони Експрес", се дават 3 мотриси на "Шкода" и 5 влака на "Алстом". За южния регион, спечелен също от "Ивкони Експрес", на фирмата се предоставят 3 влака на "Шкода" и 4 на "Алстом".

По сроковете на плана за възстановяване финансирането на проектите, каквито са новите влакове, ще приключи през август тази година, тоест - дотогава тези влакове трябва да бъдат произведени - чешката "Шкода" произвежда 25 електрически мотриси за близко разстояние, а "Алстом" - 35 електрически мотриси, но за по-дълги разстояния.

Според правилата на процедурата за избор на компании, които да извършват обществената услуга - жп превоз на пътници, на всяка от тях се предоставят, според дела им в превозите, част от новите влакове, както и разпределение на композициите, купени с пари на държавата, а не на БДЖ. Така че подвижния състав, купуван от държавата и досега опериран от БДЖ, ще се разпределя  мжду двете компании. Те са длъжни да пазят предоставените им влакове, тъй като след края на договора трябва да ги върнат на държавата. 

“Шкода” вече произвежда 25 електрически мотриси, които ще започнат да пристигат у нас от април. Те ще бъдат разпределени между всички превозвачи съобразно трафика.
