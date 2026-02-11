Ето как ще бъдат разпределени 60 нови влака между БДЖ и "Ивкони експрес"

45 нови влака, които в момента се произвеждат, ще отидат в "БДЖ - Пътнически превози", а 15 ще се управляват от екипи на частната "Ивкони Експрес". Това съобщиха от министерството на транспорта, след като по обяд вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов подписа договори с двете компании за превоз на пътници за 12 г. напред. Те влизат в сила от 13 декември, което означава, че на тази дата ще трябва да бъдат превозени първите пътници по тези нови договори.

Както "24 часа" писа "БДЖ - Пътнически превози" спечели най-големия, западния лот, който покрива 75% от жп мрежата в страната. Според дела на компанията в превозите на пътници на нея й се полагат 19 от новите електрически "Шкода" и 26 от влаковете на френската "Алстом", един от които вече се тества по българската мрежа.

За Северния регион, в който ще оперира частната "Ивкони Експрес", се дават 3 мотриси на "Шкода" и 5 влака на "Алстом". За южния регион, спечелен също от "Ивкони Експрес", на фирмата се предоставят 3 влака на "Шкода" и 4 на "Алстом".

По сроковете на плана за възстановяване финансирането на проектите, каквито са новите влакове, ще приключи през август тази година, тоест - дотогава тези влакове трябва да бъдат произведени - чешката "Шкода" произвежда 25 електрически мотриси за близко разстояние, а "Алстом" - 35 електрически мотриси, но за по-дълги разстояния.

Според правилата на процедурата за избор на компании, които да извършват обществената услуга - жп превоз на пътници, на всяка от тях се предоставят, според дела им в превозите, част от новите влакове, както и разпределение на композициите, купени с пари на държавата, а не на БДЖ. Така че подвижния състав, купуван от държавата и досега опериран от БДЖ, ще се разпределя мжду двете компании. Те са длъжни да пазят предоставените им влакове, тъй като след края на договора трябва да ги върнат на държавата.