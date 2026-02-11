ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Либхер" инвестира 150 млн. лв. в нов завод за авиочасти

В новата производствена база на "Либхер" ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Снимка: Рixabay

Правителството и „Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД ще сключат меморандум за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Създаване на нова производствена база на Либхер в България". Размерът на инвестицията на компанията е 149 648 000 лв. Очаква се откриване на 175 нови работни места.

В новата производствена база в с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Те включват първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.

Създаването на новия стопански обект е продиктувано от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия), съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

