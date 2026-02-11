ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Витрувианският премиер - виж оживялата карикатура ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22269623 www.24chasa.bg

ОПЕК прогнозира спад на търсенето на петрола на страните от ОПЕК+ през второто тримесечие на 2026 г.

876
СНИМКА: Pixabay

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) прогнозира, че световното търсене на петрол, добит от страните от ОПЕК+ ще спадне с 400 000 барела на ден през второто тримесечие на 2026 г. Това съобщи ОПЕК в най-новият си месечен доклад за петролните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Световното търсене на суров петрол, произведен от групата ОПЕК+, обединяваща страните от ОПЕК и техните съюзници, ще спадне до средно 42,20 милиона барела на ден през второто тримесечие, се посочва в доклада. През първото тримесечие се очаква търсенето на петрола на ОПЕК+ да възлезе на 42,60 милиона барела на ден. Както прогнозата за първото тримесечие, така и за второто са без промяна спрямо януарския доклад на ОПЕК.

ОПЕК+ започна да увеличава добивите през миналата година след години на съкращения, но спря увеличаването на производството през първото тримесечие на 2026 г. на фона на прогнози за пренасищане на пазара.

Очаква се осем страни от ОПЕК+ да се срещнат на 1 март и да вземат решение дали да възобновят увеличаването на производството през април.

ОПЕК също така остави без промяна прогнозата, че световното търсене на петрол ще се увеличи с 1,34 милиона барела на ден през 2027 г. и с 1,38 милиона барела на ден през тази година.

Ръстът на търсенето през 2026 г., предвиждан от ОПЕК, е по-голям отколкото очаквания от Международната агенция за енергията (МАЕ).

ОПЕК+ е добивала по 42,45 милиона барела на ден през януари 2026 г., което е с 439 000 барела на ден по-малко от декември 2025 г., заради по-слабо производство в Казахстан, Русия, Венецуела и Иран, посочва още ОПЕК.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)