ОПЕК прогнозира спад на търсенето на петрола на страните от ОПЕК+ през второто тримесечие на 2026 г.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) прогнозира, че световното търсене на петрол, добит от страните от ОПЕК+ ще спадне с 400 000 барела на ден през второто тримесечие на 2026 г. Това съобщи ОПЕК в най-новият си месечен доклад за петролните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Световното търсене на суров петрол, произведен от групата ОПЕК+, обединяваща страните от ОПЕК и техните съюзници, ще спадне до средно 42,20 милиона барела на ден през второто тримесечие, се посочва в доклада. През първото тримесечие се очаква търсенето на петрола на ОПЕК+ да възлезе на 42,60 милиона барела на ден. Както прогнозата за първото тримесечие, така и за второто са без промяна спрямо януарския доклад на ОПЕК.

ОПЕК+ започна да увеличава добивите през миналата година след години на съкращения, но спря увеличаването на производството през първото тримесечие на 2026 г. на фона на прогнози за пренасищане на пазара.

Очаква се осем страни от ОПЕК+ да се срещнат на 1 март и да вземат решение дали да възобновят увеличаването на производството през април.

ОПЕК също така остави без промяна прогнозата, че световното търсене на петрол ще се увеличи с 1,34 милиона барела на ден през 2027 г. и с 1,38 милиона барела на ден през тази година.

Ръстът на търсенето през 2026 г., предвиждан от ОПЕК, е по-голям отколкото очаквания от Международната агенция за енергията (МАЕ).

ОПЕК+ е добивала по 42,45 милиона барела на ден през януари 2026 г., което е с 439 000 барела на ден по-малко от декември 2025 г., заради по-слабо производство в Казахстан, Русия, Венецуела и Иран, посочва още ОПЕК.