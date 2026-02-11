ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уолстрийт откри търговията с възходящи индекси

1868
Основните индекси на Уолстрийт откриха търговията с повишения, след като по-силните от очакваното данни за заетостта показаха устойчивост на икономиката на САЩ, а безработицата през януари се понижи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

При откриването на сесията индексът промишленият Dow Jones Industrial Average нарасна с 55 пункта, или 0,11 на сто, до 50 243,15 пункта.

По-широкият S&P 500 се повиши с 34,7 пункта, или 0,50 на сто, до 6976,48 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite добави 175,8 пункта, или 0,76 на сто, до 23 278,29 пункта.

 

 

