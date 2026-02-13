Бум на автосервизите "Направи си сам" в Европа

Мнозина от по-старото поколение си спомнят как паркингите пред блоковете в големите градове по времето на социализма в събота и неделя сутринта се превръщаха в своеобразни сервизи. Човъркането по съветските возила се превръщаше в ритуал, подобен на ходенето на риба през уикендите, и често се съчетаваше с тупането на килими. Заради главоломното поскъпване на сервизните услуги на Запад все повече шофьори преоткриват отминалата социалистическа традиция в осъвременен вариант. В Германия много собственици предпочитат да си наемат час в сервизи и специализирани инструменти и сами да ремонтират колите си, спестявайки пари от алчни майстори.

За разлика от смяната на филтър, която може лесно да се извърши в собствен гараж или паркинг, повечето задачи трябва да се извършат в професионално оборудван сервизен център.

Например такъв, който разполага с голям автомобилен крик или специализирани инструменти, в който нормален собственик на автомобил никога не би инвестирал парите си. А и в повечето европейски страни

не е разрешено

просто

да легнете под

колата

пред входа

и да източите маслото в пластмасов леген.

Както съобщава германският автомобилен клуб ADAC, в големите градове все повече се появяват гаражите "Направи си сам". В тях може да ремонтирате автомобила срещу малка такса и да използвате всички инструменти, от които може да се нуждаете. Това удоволствие обикновено се заплаща на час, а в зависимост от конкретните ви нужди сметката може да бъде увеличена с допълнителни екстри, но винаги е доста по-изгодно финансово от посещението на класически сервиз.

Чрез произволно подбрани няколко работилници в Берлин от ADAC установяват, че цените и услугите, предлагани на клиентите, са много сходни.

Място в гараж

може да

се наеме за

10 евро на час,

докато същото място, но с крик струва 15 евро на час. Използването на заваръчна машина струва 12,50 евро за 30 минути, крик за двигател, скоростна кутия или стационарна преса струва 4 евро на употреба, ъглошлайф, теглич и други специални инструменти струват 3 евро на употреба. Разбира се, възможно е и изхвърлянето на старо масло (0,50 евро/л), маслени филтри (0,40 евро/брой), антифриз (0,60 евро/л), стари гуми (2,50 евро/брой) и т.н.

ADAC обаче предупреждава, че всяка подобна стъпка трябва да бъде внимателно планирана и че преди да наемете сервиз, трябва да вземете предвид всичко, от което може да се нуждаете. Разбира се, трябва да осигурите резервни части.

Също така трябва да се уверите, че имате подходящо облекло, ръкавици и очила, както и почистващи препарати, когато отивате в сервиза. Но преди всичко най-важното е да можете точно да прецените дали наистина сте в състояние да извършите определена работа. Някои сервизи могат дори да предложат професионална помощ за определени процедури, докато други си запазват правото да откажат да ви наемат пространството си, ако преценят, че няма да можете да извършите предвидената работа в съответствие със стандартите за безопасност.

Специално внимание, разбира се, се обръща на ремонтите или подмяната на компоненти, свързани с кормилната и спирачната система, както и с електрическите автомобили, защото всички ремонти, свързани с високоволтови системи, винаги трябва да се извършват изключително от обучени специалисти.

Ако имате необходимите умения, в гаражите "Направи си сам" може да правите и по-сложни неща по колата си. Това включва смяна на охлаждаща течност, масло и различни филтри, накладки и дискове и дори определени части на окачването. Всяка грешка обаче може да има сериозни последици. Защото в крайна сметка отговорността е на човека, който е извършил ремонта.