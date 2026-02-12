Еврото увеличи милионерите с нови 606 за 1 година, вече са 2447

Еврото почти удвои броя на милионерските сметки в банките към декември миналата година, засече БНБ.

Депозитите с по над 1 милион в тях вече са 2447, което означава нови 606 милионери само за една година. Преди 12 месеца общият им брой беше 1841.

В големите банкови сметки се съхраняват 6,22 млрд. лв.,

или с 1,63 млрд. лв. повече в сравнение с последния месец на 2024 г.

Обяснението е, че повечето легални левове влязоха в банките, за да бъдат обменени автоматично и безплатно в евро от 1 януари 2026 г. От централната банка отчетоха, че към 6 февруари извън банките вече са останали само 5,9 млрд. лв. в банкноти и монети. Към същата дата в оборот са вече 6,7 млрд. евро, които са заменили изтеглените левове.

Паралелно с това са се увеличили и сметките, в които заможни хора са държали между 500 хил. и 1 млн. лева. За една година те са с 1332 повече и вече са 5318. Общата сума в тези сметки е 3,61 млрд. лв. и е с 898 млн. лв. повече в сравнение с последния месец на 2024 г.

Най-голям е бил ръстът на едрите депозити в последните три месеца на миналата година. Тогава обаче увеличението е било не толкова като брой сметки, колкото като обща сума в тях. Броят им е с 386 повече от края на септември, но чрез тях към общата сума на милионерските сметки са били добавени още 1,36 млрд. лв.

Не само богатите са внасяли ударно пари в банките, но и по-малко заможните. За една година 17,6 млрд. лв. са влезли в трезорите, за да достигнат до края на декември 107,07 млрд. лева. Те са разпределени в 9 186 733 броя сметки. Показателно е, че броят на сметките се е увеличил само с 2%, но сумите в тях са набъбнали с 20%, което означава, че новите суми са влизали повече във вече открити депозитни сметки, а не в тепърва създадени нови.

Приблизително половината от депозитите на домакинствата у нас обаче са за малки суми - до 1000 лева. Към декември 2025 г. сметки са били 4 451 235 броя със 730 млн. лева в тях. Данните показват, че общата сума в 4,4 млн. сметки е наполовина по-малко от тази в двете групи големи сметки – с до и над 1 млн. лв. в тях.

Интересно е, че докато богатите са бързали да внесат пари в банките преди еврото, то

малките сметки са продължили да намаляват

Към декември 2025 г. те са 5,4% по-малко като брой и в тях има със 7,1% по-малка сума в сравнение с декември 2024 г. Тенденцията не се отнася само за 2025 г., същото се е случило и през 2024-а. И тогава броят на малките депозити е намалял с 5,4% и със 7% по-малка обща сума в тях. Възможното обяснение е, че част от собствениците на тези сметки използват спестяванията си. Други вероятно са закрити или са внесени допълнителни суми и те са минали над 1000 лв.