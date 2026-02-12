ЕС освободи от мита китайски модел на Volkswagen

Европейският съюз ще освободи от високи вносни мита един от електрическите автомобили на Volkswagen Group, произведени в Китай. Това е първият автомобил, одобрен по нов механизъм, насочен към облекчаване на търговското напрежение. Европейската комисия заяви, че е приела искането на Volkswagen (Anhui) Automotive за продажба на компактния SUV Cupra Tavascan на предложената минимална вносна цена.

VW също така се е ангажирал с квота за внос и ще инвестира в значителни проекти, свързани с електрически превозни средства с батерии в ЕС, според изявление на Комисията. В замяна VW няма да е необходимо да плаща изравнителното мито от 20,7%, наложено върху този модел от 2024 г. Tavascan е подложен на допълнително мито от 20,7% в допълнение към съществуващото мито от 10%, откакто ЕС въведе нови мита за произведените в Китай електромобили през 2024 г. По-високото мито беше наложено, за да се противодейства на това, което ЕС нарече несправедливи субсидии от китайското правителство за производителите на електрически коли и батерии в Китай.

Решението на Комисията беше публикувано в Официалния вестник на ЕС на 9 февруари. За VW, която инвестира милиарди долари в завода в Анхуей, където се произвежда Tavascan, освобождаването вероятно ще увеличи маржовете. Продажбите на Tavascan, който излезе на пазара в края на 2024 г., възлизат на 36 000 бройки миналата година, което е около 11% от общите доставки на Cupra.

Сделката на VW е първата в рамките на новата рамка за минимални цени на ЕС, която позволява на производителите на автомобили да кандидатстват за освобождаване от тарифи за всеки модел електрически коли, произведени в Китай, който искат да внасят, и предлага потенциален план за други автомобилни производители като BYD, които искат да доставят повече автомобили в Европа.