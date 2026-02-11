БДЖ и “Ивкони експрес” ще ни возят с влак в следващите 12 г. (Обзор)

49 от новите влакове отиват в държавния превозвач, 15 - в частния

В един от последните си дни като министър на транспорта в правителството на Росен Желязков Гроздан Караджов направи първата стъпка в отварянето на пазара на превозите с влак.

В сряда той подписа договори с “БДЖ - Пътнически превози” и частната “Ивкони Експрес”, което означава, че двете компании ще возят по договор с държавата за 12 г. и срещу субсидия.

“Подготвихме и проведохме процедурата при безпрецедентна публичност и прозрачност, при постоянен мониторинг и в координация с ЕК. Това беше съзнателен избор, вместо да създаваме формално българско решение, което после да бъде оспорвано. Ние изградихме модел, който е изцяло съвместим с европейската рамка”, подчерта Караджов.

При подписването на договорите министърът посочи, че

за първи път пътниците ще се возят с влакове

на частен оператор

При конкурса жп мрежата бе разделена на три лота. Западният - най-големият, държи 75% от трасетата, за северния бяха отредени 14 на сто, а за южния - 11 на сто от тях. Очакваше се да кандидатстват трима от лицензираните жп превозвачи, но се явиха двама.

Така държавната “БДЖ - Пътнически превози” бе определена за превозвач в западния регион, а “Ивкони Експрес” ще вози в северния и южния регион. Договорите за превози в трите региона влизат в сила от 13 декември 2026 г.

Караджов е категоричен, че държавата запазва ключовата си роля – тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, упражнява контрол и осигурява основната част от финансирането, каза той. Подвижният състав, закупен със средства по европейски програми, както и този, който предстои да бъде придобит, остава държавна собственост и ще се предоставя за ползване на операторите за срока на договорите, след което ще се връща в договореното състояние.

До 13 декември тази година операторите трябва да подготвят системите си, да уредят въпросите по разпределението и поддръжката на подвижния състав и да гарантират плавен преход към новия модел. Така че

следват най-важните

10 месеца,

припомни им вицепремиерът. И беше категоричен, че очакванията на хората са ясни - по-високо качество, по-точни влакове и по-комфортно пътуване.

Колкото до социалната част от процедурата, беше обявено, че се предвижда общо 813 служители от БДЖ да преминат към “Ивкони Експрес” при запазване на досегашните им условия на труд. “Това не са просто щатни бройки, а професионалисти с опит и знание. Стабилността на системата зависи от тях”, поясни министърът.

Според него така се приключва ключова реформа в плана за възстановяване - либерализирането на пътническите превози. Без точното и навременно изпълнение България

рискуваше не просто забавяне,

а реална загуба на инвестиции

за нов подвижен състав по плана, подчерта Гроздан Караджов.

Той припомни, че остават още две много важни стъпки. Проектът на Закон за обществения транспорт е подготвен от Министерството на транспорта и съобщенията, приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента. “Предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии тази седмица и в пленарна зала още през следващата седмица, ако програмата на Народното събрание позволи, каза вицепремиерът.

Той очаква Министерството на електронното управление да одобри техническото задание за единния електронен билет.

По-късно от министерството на транспорта изпратиха информация как се разпределят новите 60 влака между двамата превозвачи. 45 от тях ще отидат в “БДЖ - Пътнически превози”, а 15 ще се управляват от екипи на частната “Ивкони Експрес” Тъй като “БДЖ - Пътнически превози” спечели най-големия, западния лот, който покрива 75% от жп мрежата в страната, на нея ѝ се полагат 19 от новите електрически мотриси “Шкода” и 26 от влаковете на френската “Алстом”, един от които, получил популярност като “Дарк Вейдър”, вече се тества по българската мрежа.

За северния регион, в който ще оперира частната “Ивкони Експрес”, се дават 3 мотриси на “Шкода” и 5 влака на “Алстом”. За южния регион, спечелен също от “Ивкони Експрес”, на фирмата се предоставят 3 влака на “Шкода” и 4 на “Алстом”.

Прозорецът по плана за възстановяване за финансирането затваря през август тази година, дотогава са позволени трансферите на парите към проектите. Това означава, че дотогава тези влакове трябва да бъдат произведени - чешката “Шкода” трябва да достави 25 електрически мотриси за близко разстояние, а “Алстом” - 35 електрически мотриси, те ще са за по-дълги разстояния.

Според правилата на процедурата на всяка от компаниите ще се предоставят, според дела им в превозите, освен от новите влакове, също и вагони, локомотиви и мотриси, купени с пари на държавата, а не на БДЖ. Така че подвижният състав, купуван от държавата и досега опериран от БДЖ, ще се разпределя между двете фирми. Те са длъжни да пазят предоставения им състав, тъй като след края на договора трябва да ги върнат на държавата.