"Луфтханза" за стачката на пилотите: Нямаме пари да удовлетворим исканията им

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) определи като „напълно ненужна ескалация" обявената 24-часова стачка на пилотите, насрочена за утре, 12 февруари, предаде Ройтерс.

Пофсъюзът на германските пилоти „Феарайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit, VC)обяви еднодневна стачка в основното подразделение на авиокомпанията и в товарното ѝ звено „Луфтханза Карго" в рамките на спор относно пенсионните условия. Очаква се протестните действия да засегнат десетки хиляди пътници.

„Ескалацията е напълно ненужна", заяви директорът „Човешки ресурси" на компанията Михаел Нигеман. По думите му спорът може да бъде решен единствено чрез преговори, като той подчерта, че компанията „просто няма финансов ресурс" да удовлетвори исканията в сегашния им вид.

От „Луфтханза" отказаха да дадат конкретна прогноза колко полета ще бъдат отменени и кои летища ще бъдат най-силно засегнати, позовавайки се на „динамично развиваща се ситуация". Информационните табла на летищата във Франкфурт и Мюнхен – основни хъбове на авиокомпанията в Германия – показват десетки отменени полети за четвъртък, включително и по дълги маршрути.

Компанията посочи, че ще се опита да пренасочи засегнатите пътници към полети на други авиопревозвачи от групата или на партньорски авиокомпании, съобщи БТА.

Готовността за стачни действия е била одобрена от членовете на профсъюза при гласуване миналата година с цел оказване на натиск за по-благоприятни условия за пенсиониране Преговорите са били подновени, но са протичали периодично и без резултат.

От VC заявиха, че стачката ще засегне всички полети, излитащи от германски летища в четвъртък.

Отделно Синдикатът на кабинния състав „УФО" (UFO, Unabhängige Flugbegleiter Organisation) призова членовете си в регионалния превозвач „Ситилайн" (CityLine) да стачкуват също в четвъртък заради планираното прекратяване на полетните операции на дружеството и отказа на работодателя да договори социален план.