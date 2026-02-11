Макрон: Превръщането на Европа в независима сила е единственото решение срещу икономическите заплахи САЩ и Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон призова днес за създаването на единен европейски енергиен пазар и за изграждането на интегрирана електропреносна мрежа, предаде Ройтерс.

Според Макрон превръщането на Европа в „независима сила" е единственото решение срещу икономическите заплахи от Пекин и Вашингтон, допълва АФП.

„Имаме нужда от нов мащаб и нов темп в подхода си, за да сложим край на фрагментацията, която отслабва и рискува да унижи Европа", заяви Макрон пред представителите на промишлеността, съобщи БТА.

„Трябва да изградим истински енергиен съюз, способен да осигурява стабилна, предвидима и конкурентоспособна енергия за индустрията", заяви Макрон по време на реч в белгийския пристанищен град Антверпен, където се обявяват пред представители на промишлеността идеи за повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Той отбеляза, че създаването на такъв единен енергиен пазар ще изисква огромни инвестиции в енергийните мрежи и изграждането на интегрирана обща електропреносна система.

Макрон каза също, че общият европейски дълг е „единственият начин" ЕС да остане конкурентоспособен в надпреварата със САЩ и Китай, допълва Франс прес.

„Ако искаме да инвестираме достатъчно в отбраната и космическата сигурност, чистите технологии, изкуствения интелект и квантовите технологии, както и да трансформираме нашата производителност и конкурентоспособност, единственото решение е да прибегнем до емисия на общ дълг", каза Макрон в Антверпен.