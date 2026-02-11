Либия издаде лицензи за добив на петрол на чуждестранни компании за първи път от 17 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Либия, която притежава най-големите петролни резерви в Африка, обяви днес нови лицензи за проучване и добив на петрол на чуждестранни компании за първи път от над 17 години, предаде Франс прес.

„Това е първият международен търг от 17 години и отразява завръщането на доверието в един от най-важните сектори на страната след дълъг период на прекъсване и предизвикателства", заяви Масуд Сулейман, председател на държавната Национална петролна корпорация (NOC) на Либия.

Въпреки това бяха предоставени само пет концесии за проучване и добив в партньорство с държавната корпорация от общо 20 предложени (по-голямата част офшорни), а някои блокове останаха без кандидати.

Сред избраните компании е американската „Шеврон" (Chevron), която се завръща в страната за проучване на петролно находище в Сирт, като френската енергийна корпорация „ТоталЕнержи" (TotalEnergies) също участваше в конкурса за този блок, информира БТА.

Три лицензи за проучване бяха дадени на консорциуми - единият обединява испанската „Репсол" (Repsol) и британската Би Пи (BP), вторият – италианската „Ени" (Eni) и катарската „Катар енерджи" (Qatar Energy), а третият – между „Репсол", „Търкиш петролиъм" (Turkish Petroleum) и унгарската МОЛ (MOL). Петата концесия бе дадена на нигерийската частна компания „Ейтио" (Aiteo).

В края на януари Триполи подписа 25-годишно споразумение с „ТоталЕнержи" и американската „КонокоФилипс" (ConocoPhillips), предвиждащо инвестиции от над 20 милиарда долара в петролни и газови находища за увеличаване на производството.

Относно останалите 15 концесии, Масуд Сулейман обяви създаването на технически комитет, който да преговаря с потенциални кандидати и „да подобри условията" на партньорствата.

Либия, която притежава най-големите резерви в Африка (48,4 милиарда барела) и в момента добива 1,5 милиона барела дневно, „има за цел (увеличаване на) средносрочното производство от два милиона барела дневно", заяви председателят на държавната Национална петролна корпорация пред АФП.