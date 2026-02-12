Очаква се Турция да подпише важно енергийно споразумение с британския гигант Би Пи, според информация на Блумбърг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турското Министерство на енергетиката и природните ресурси се очаква да финализира важно споразумение между Турската национална петролна компания (TPAO) и британския гигант "Бритиш петролиъм" (British Petroleum, BP), съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Според агенция Блумбърг церемонията по подписване на споразумението за съвместни проучвания и добив на нефт и природен газ ще се състои днес, 12 февруари, посочи БТА.

Този ход е част от по-широка стратегия на Анкара да си сътрудничи с глобални лидери в областта на енергетиката, отбелязва изданието.

На 5 февруари Турция подписа подобно споразумение с "Шеврон" (Chevron) за осъществяване на съвместни проучвателни дейности в цял свят.

Същевременно TPAO подписа през лятото меморандум за разбирателство с ESSO Exploration International Limited - филиал на "ЕксонМобил" (ExxonMobil). Споразумението включва нови проучвателни зони в Черно море и Средиземно море, както и други потенциални международни обекти.

Турция се стреми да намали силната си зависимост от вносния нефт и газ чрез засилване на вътрешното производство и разширяване на международните операции на TPAO, посочва "Тюркийе тудей".

За да подкрепи тези дълбоководни операции, компанията разшири инвентара си, който вече включва шест сондажни кораба и два кораба за сеизмични проучвания.

Компанията също така неотдавна обяви планове да набере 4 милиарда долара чрез емитиране на т. нар. ислямски сукук облигации, за да финансира своите разрастващи се дейности.