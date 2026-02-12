В началото на годината inbet представи новата си мащабна кампания xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ, обединяваща няколко различни подкампании и механики в едно общо преживяване за своите клиенти.
Концепцията на xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ е базирана на идеята за ежедневна динамика, изненади и постоянно развитие, като различните елементи на кампанията се преплитат и надграждат. Вместо класически еднократни промоции, форматът предлага система от мисии, колекции, жребий и тематични оферти, които се активират в различни моменти и създават усещане за прогрес.
Бонус колекции
Една от подкампаниите е „Бонус колекции“, в която всеки ден се разкрива селекция от 12 детелини. Част от тях носят моментни награди, а други се събират в колекции. При завършване на определена комбинация от символи се отключват допълнителни изненади.
Всеки ден различна тема
В рамките на xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ има и дневни подкампании, които се сменят през седмицата, свързани с игрите на едни от най-големите доставчици в страната. Форматът създава усещане за разнообразие, без да се повтаря едно и също изживяване.
Мисии Казино
Друга ключова част от кампанията са „Мисии казино“ – серия от „задачи“, които се изпълняват в рамките на деня. Мисиите се рестартират всеки ден, което позволява ново начало и нов шанс, независимо от предишния резултат.
Жребий
xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ включва и жребий, които се провежда всяка неделя през промоционалния период. Участията се натрупват чрез различни активности, а наградите се разпределят на случаен принцип.
Паралелно съществува и общо класиране, при което най-активните участници могат да се наредят сред претендентите за два истински звяра на пътя, открояващи се като едни от най-впечатляващите отличия в рамките на кампанията.
Мисия „Бъди VIP“
След изпълнение на определени условия, участниците могат да получат VIP статус с достъп до персонално обслужване, индивидуални оферти и ексклузивни изненади.
xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ предлага преживяване, което се преплита и развива във времето. Съчетанието от колекции, мисии, жребий и интерактивни механики създава усещане за игра в играта – динамична, променлива и винаги различна.