В началото на годината inbet представи новата си мащабна кампания xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ, обединяваща няколко различни подкампании и механики в едно общо преживяване за своите клиенти.

Концепцията на xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ е базирана на идеята за ежедневна динамика, изненади и постоянно развитие, като различните елементи на кампанията се преплитат и надграждат. Вместо класически еднократни промоции, форматът предлага система от мисии, колекции, жребий и тематични оферти, които се активират в различни моменти и създават усещане за прогрес.

Бонус колекции

Една от подкампаниите е „Бонус колекции“, в която всеки ден се разкрива селекция от 12 детелини. Част от тях носят моментни награди, а други се събират в колекции. При завършване на определена комбинация от символи се отключват допълнителни изненади.

Всеки ден различна тема

В рамките на xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ има и дневни подкампании, които се сменят през седмицата, свързани с игрите на едни от най-големите доставчици в страната. Форматът създава усещане за разнообразие, без да се повтаря едно и също изживяване.

Мисии Казино

Друга ключова част от кампанията са „Мисии казино“ – серия от „задачи“, които се изпълняват в рамките на деня. Мисиите се рестартират всеки ден, което позволява ново начало и нов шанс, независимо от предишния резултат.

Жребий

xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ включва и жребий, които се провежда всяка неделя през промоционалния период. Участията се натрупват чрез различни активности, а наградите се разпределят на случаен принцип.

Паралелно съществува и общо класиране, при което най-активните участници могат да се наредят сред претендентите за два истински звяра на пътя, открояващи се като едни от най-впечатляващите отличия в рамките на кампанията.

Мисия „Бъди VIP“

След изпълнение на определени условия, участниците могат да получат VIP статус с достъп до персонално обслужване, индивидуални оферти и ексклузивни изненади.

xМного БЕЗ ДЕПОЗИТ предлага преживяване, което се преплита и развива във времето. Съчетанието от колекции, мисии, жребий и интерактивни механики създава усещане за игра в играта – динамична, променлива и винаги различна.