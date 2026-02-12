Половин милион коли на BMW в сервизите по принуда

BMW изтегля стотици хиляди автомобили по света заради технически дефект, който потенциално може да доведе до възникване на пожар, пишат немските медии.

В Германия са засегнати общо 28 582 автомобила, съобщиха от компанията. Точният брой на засегнатите превозни средства в световен мащаб не се посочва, но германското специализирано издание kfz-Betrieb съобщава, че става дума за около 575 000 коли. В България най-вероятно ще бъдат засегнати собствениците на около хиляда беемвета.

При проверките е установен дефектен соленоиден превключвател, който контролира електрическия поток в електрическа верига. Засегнатите модели включват Серия 2 Coupe, няколко варианта на Серия 3, 4 и 5, Серия 6 Gran Turismo, седаните от Серия 7, както и моделите X4, X5, X6 и Z4.

След голям брой стартирания е възможно да настъпи прекомерно износване на превключвателя, което може да затрудни или дори да направи невъзможно запалването на автомобила. Възможно е да възникне късо съединение, което да доведе до локално прегряване на стартера и при най-лошия случай - до запалване на автомобила по време на движение.

В подобна ситуация водачите могат да забележат дим по време на шофиране или след напускане на автомобила. От баварската компания съветват двигателят да не се оставя да работи без надзор.

Потенциално засегнати са автомобили със стартерно реле, произведено в периода от юли 2020 г. до юли 2022 г., както и коли, при които впоследствие е бил монтиран дефектен стартер при ремонт.

През септември BMW също изтегли стотици хиляди автомобили заради риск от пожар, свързан с дефектен стартер. Тогава бе установено, че при определени автомобили вода прониква в стартера, причинявайки корозия.