Петър Дилов: Няма обективни предпоставки за рязко увеличение на потребителските цени

Динамиката на индекса на цените на производствените фактори през януари 2026 година, е съпоставима с тази през януари 2025 година, без наличие на извънреден ценови натиск. Данните не сочат обективни макроикономически предпоставки за рязко и необосновано повишение на крайните потребителски цени.

Това стана ясно от думите на икономическия министър в оставка Петър Дилов в парламента. Той бе извикан от депутатите да обясни за необоснованото повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни, енергия и други потребителски сектори. Вносители на искането са "ДПС-Ново начало".

Вчера по същата тема в парламента бяха и председателите на КЗП и КЗК Александър Колячев и Росен Карадимов, както и зам.-председателят на НСИ Свилен Колев.

"От средата на месец юли министерството провежда текущ мониторинг на 33 ключови показатели, отразяваща динамиката на основните производствени фактори в икономиката. Наблюдението се извършва на седмична база, чрез сравнение както с предходната седмица, така и със същия период на предходната година, като за оценка на общото въздействие се използва специално разработен индекс", обясни Дилов. И даде резултатите от мониторинга през месец януари:

През януари месец 2026 година цената на електроенергията отчита най-силни колебания. Ръст от над 41% през втората седмица и 27% през третата седмица, като има спад от 10% през първата и 25% през петата седмица.

Спрямо началната седмица на наблюдавания период, а именно месец юли, цената остава по-висока с над 50%. Цената на петрола се повишава от 60,7 щатски долара в края на 2025 до 67,4 щатски долара в края на януари 2026 година, което е месечно увеличение от 6,7 щатски долара.

Въпреки това тя е с 1,5% по-ниска спрямо началото на наблюдавания период и с между 5 и 15 щатски долара по-ниска на барел спрямо януари 2025 година.

При бензина и дизела се наблюдават минимални колебания, като цените им са малко по-ниски спрямо началото на наблюдавания период с около 4-7% по-ниски на годишна база.

Цената на метана остава практически без промяна през месеца, като е с 3,5% по-ниска спрямо началната точка на наблюдение и с между 2,6% и 6% по-ниска спрямо същия период на миналата година.

Газът на регулирания пазар също отчита понижение с 2,1% спрямо началото на наблюдението и с около 25% спрямо януари 2025 година. Цените на газа на нерегулирания пазар се повишават с около 5% спрямо предходния месец, но остават с 1% по-ниски спрямо началото на наблюдението и с около 30% по-ниски на годишна база.

При металите се наблюдава умерено увеличение. Алуминият нараства с около 4%, медта с 2-3%, HRC стоманата с около 2%, а стоманата с под 1%.

При пластмасите се отчита обръщане на тенденцията към ръст. Полиетиленът поскъпва с 2,5%.

Минималната работна заплата се увеличава с 12,6% а възнаграждението в бюджетната сфера с 5% от 1 януари 2026 година, което води до повишение на разходите за труд.

При селскостопанските суровини се отчита поскъпване при палмовото масло рапицата и пшеницата. Спад има при суровата захар и царевицата и минимална динамика при слънчогледа. Спрямо миналата година се наблюдава значително поскъпване при слънчогледа и палмовото масло, увеличение при пшеницата и рапицата и понижение при соята, суровата захар и царевицата.

При финансовия ресурс за предприятията не се наблюдава промяна, като лихвите по кредитите в евро остават по-високи от тези в лева, а EURIBOR остава без изменение.

При международния транспорт се запазва сезонният модел на растеж през четвъртата седмица на януари, като настоящия ръст е значително по-висок спрямо същия за 2025 година.

Дилов обясни, че министерството няма правомощия да налага санкции. "Така че от тази гледна точка не сме налагали санкции. По отношение на координацията с контролните органи, КЗП и КЗК, там трябва да ви уведомя, че винаги сме били на среща за оказване на всякакво правно правно съдействие и те винаги са имали нашата подкрепа", категоричен бе Дилов.