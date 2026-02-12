Русия скоро ще достави суров петрол и гориво на Куба

Русия се подготвя да изпрати товари със суров петрол и горива за Куба в близко бъдеще, съобщи днес вестник „Известия", позовавайки се на руското посолство в Хавана, предаде Ройтерс.

Куба изпитва недостиг на горива, след като САЩ предприеха действия за прекъсване на доставките на петрол за островната държава. Хавана вече предупреди международните авиокомпании, че авиационно гориво вече няма да бъде налично на острова – последен признак за бързо влошаващата се ситуация, посочи БТА.

Куба разчиташе на Венецуела за по-голямата част от доставките си на авиационно гориво, но карибската островна държава не е получила нито суров петрол, нито рафинирани продукти от своя основен съюзник от средата на декември, когато САЩ предприеха мерки за блокиране на износа от южноамериканската страна.

„Очакват се доставки на суров петрол и петролни продукти от Русия за Куба в близко бъдеще като хуманитарна помощ", посочва „Известия", позовавайки се на руски дипломат от посолството в Хавана.

Според изданието последният път, когато Русия е доставила петрол на Куба, е бил през февруари 2025 г., когато е изпратила товар от 100 000 метрични тона.

Москва определи ситуацията с горивата в Куба като „критична" и че опитите на САЩ да „задушат" икономиката на острова причиняват сериозни трудности, като обеща да се противопостави на всякакъв вид военна намеса и изрази солидарността на Русия с Куба и Венецуела.

Вчера Федерална агенция за въздушен транспорт „Росавиация" на Русия обяви, че авиокомпаниите „Россия" (Rossiya), която е част от групата „Аерофлот" и „Нордуинд еърлайнс" (Nordwind Airlines) планират в следващите дни да върнат руските туристи от Куба и след това да спрат преустановят дейността си, докато ситуацията с недостига на авиационно гориво не се подобри.

Недостигът на авиационно гориво е част от по-широка енергийна криза в Куба, причинена от значителни ограничения в доставките на петрол към Хавана. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че Куба представлява „необичайна и извънредна заплаха" за националната сигурност за САЩ и заяви, че вече няма да получава петрол от Венецуела. Президентската администрация също така заплаши да наложи мита на други държави, доставящи петрол, като Мексико, „ако продължат да доставят гориво до Хавана".