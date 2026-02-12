Ford Kuga получава шофиране със "свободни ръце" в Европа

Ford Kuga може да не е най-новият модел, но вече разполага с BlueCruise. BlueCruise е автопилотът на Ford който позволява да шофирате със "свободин ръце".

BlueCruise е еквивалентът на Ford на Autopilot на Tesla и го има отдавна в Щатите.

В Европа Kuga ще се предлага с BlueCruise от април, което ще позволи на шофьорите да карат без да държат кормилото в ръцете си по магистралата. Вниманието на водача обаче все още е от решаващо значение и камера ще следи какво се случва пред него.

Купувачите на Kuga с необходимия хардуер BlueCruise ще получат три месеца безпалтно ползване на софтуера от Ford. След това BlueCruise може да бъде закупен директно или да се абонира за него като месечен или годишен абонамент. Според Ford, месечното наемане може да предложи предимства за тези, които се нуждаят от BlueCruise само по време на почивка.

Според Ford, BlueCruise е първият асистент за шофиране със свободни ръце, одобрен в Европа. Новото електрическо BMW iX3 обаче също позволява шофиране със свободни ръце, а Tesla е на път да легализира своите функции на автопилота FSD в Европа.

Настоящият Ford Kuga се произвежда от 2019 г.