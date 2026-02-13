Stellantis сменя френските бензинови двигатели с италиански

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Могъщата автомобилна група Stellantis оставя на заден план френските бензинови двигатели PureTech за сметка на италианските FireFly, които се превръщат в ключови за бъдещето на групата в условията на предстоящия екологичен стандарт Евро 7.

Новият изпълнителен директор Антонио Филоса е решил да промени изцяло решенията на неговия предшественик Карлос Тавареш.

Stellantis постепенно прекратява производството на въпросните двигатели от завода в Дуврен и пренасочва фокуса си към италианското семейство FireFly, което се произвежда в Термоли. Това са двигатели, които някога бяха планирани да бъдат изтеглени от европейския пазар. Тавареш искаше да ги махне за сметка на PureTech, като ги прати само на пазарите в Латинска Америка. Поради доказаната им надеждност обаче, плановете са се променили.

В европейската гама FireFly в момента се предлага в три модела - Alfa Romeo Tonale, Fiat Panda и новия Fiat 500 Hybrid.

Stellantis потвърди, че ще удължи живота на двигателя FireFly и вече работи върху техническите подобрения, необходими за спазване на предстоящия стандарт Eвро 7.

Първата фаза е планирана за внедряване на 48-волтова мека хибридна (MHEV) технология. Това е значителна инвестиция, която би могла да гарантира, че италианските двигатели ще останат на пазара след 2030 г. Успоредно с това се разработва и електрифицирана автоматична трансмисия с двоен съединител.

Двигателите FireFly, известни още като GSE, се предлагат в трицилиндров 1,0-литров двигател със 70 к.с., както и в по-мощна 1,5-литрова турбо версия с четири цилиндъра, която развива 130 или 160 к.с. - абсолютно същата като тази, инсталирана в Tonale.