Китай намали митата върху вносните млечни продукти от Европейския съюз

Китай намали митата върху млечните продукти от Европейския съюз.

Китай намали митата върху вноса на млечни продукти от Европейския съюз в окончателното си решение по 18-месечно антидъмпингово разследване, започнато в отговор на европейските мита върху китайските електромобили, предаде Ройтерс.

От 13 февруари Пекин ще налага мита в размер между 7,4 и 11,7 на сто върху млечни продукти от ЕС за срок от пет години, съобщава БТА. Ставките са значително по-ниски от предварително обявените през декември, които варираха между 21,9 и 42,7 на сто, съобщи китайското министерство на търговията.

По данни на ведомството през 2024 г. Китай е внесъл млечни продукти, обхванати от разследването, на стойност 589 млн. долара, което е сходно с нивата от 2023 г. Според китайските власти засегнатият внос е на стойност над 506,3 млн. долара.

В началото на февруари Европейската комисия съобщи, че е получила окончателните разчети на Китай за планираните компенсационни мита, като окончателните ставки се очакваха до 21 февруари. Браншови организации посочиха, че предложените нива са в диапазона 7,4–11,7 на сто, което съответства на обявеното днес решение.

Това е вторият случай в рамките на два месеца, в който Китай намалява митата върху европейски продукти, засегнати след въвеждането от ЕС на мита върху китайски електромобили. През януари Брюксел публикува подробни правила за възможна замяна на митата с механизъм за минимални ценови ангажименти, за който настоява Пекин, макар различия между двете страни да остават.

Антидъмпинговото разследване започна през август 2024 г. и засегна големи износители като Франция, Италия, Дания и Нидерландия. Обект на проверката бяха прясно и несладено мляко и сметана, както и пресни и преработени сирена, включително френски сортове като рокфор и камамбер.

