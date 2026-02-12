Водещите борсови индекси в Европа достигат рекордно високо ниво

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари достигат рекордно високо ниво преди обед, като книжата на френските компании поведоха ръста, след като инвеститорите приветстваха положителните корпоративни резултати на компании като производителя на електротехническо оборудване „Льогран" (Legrand) и луксозната група „Ермес" (Hermès), предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX расте с 223,7 пункта или 0,9 на сто до 25 079,85 пункта към 10:59 часа бълг. време, съобщи БТА.

В Париж индексът CAC 40 се повишава с 91 пункта или 1,09 на сто до 8404,24 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 нараства с 24,62 пункта или 0,24 на сто до 10 496,73 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 прибавя 2,36 пункта или 0,38 на сто до 623,94 пункта.

Акциите на Льогран" поскъпнаха с 3,3 на сто, след като групата за електрическа и дигитална сградна инфраструктура заяви, че силното търсене от центровете за данни подпомага разширяването ѝ и подкрепя леко повишение на средносрочните ѝ цели за рентабилност.

„Ермес" отчете поредно тримесечие на стабилен ръст на приходите, подкрепено от силни продажби в САЩ и Япония през периода октомври-декември, което доведе до поскъпване на книжата на луксозната група с 2,3 на сто.

Акциите на индустриалния германски концерн „Сименс" (Siemens) поскъпнаха с 6,9 на сто, след като компанията повиши прогнозата си за основна печалба на акция от нетна печалба до диапазон между 10,7 и 11 евро за финансовата 2026 година. По-рано тя прогнозираше диапазон между 10,4 и 11 евро, допълва Си Ен Би Си.

Книжата на германския автомобилостроител „Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) поевтиняха с 4,3 на сто след като отчете почти двойно понижение на нетната си печалба през 2025 г. Данните показват, че печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се понижава с 57 на сто до 5,82 млрд. евро за миналата година засилена конкуренция в Китай митата.

Инвеститорите в световен мащаб също бяха облекчени, че публикуваните вчера данни от САЩ показват като цяло устойчив пазар на труда, докато опасенията от сътресения, свързани с изкуствения интелект, които тежаха върху акциите през последните няколко сесии, временно отстъпиха на заден план, посочва Ройтерс.