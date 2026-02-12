Има прогнози за увеличаване на търсенето на петрол през 2026 г.

Глобалното търсене на петрол се очаква да нарасне с 850 000 барела на ден през 2026 г. спрямо нарастването със 770 000 барела дневно през миналата година, прогнозира Международната агенция по енергията (МАЕ) в месечния си доклад, публикуван на официалната й страница, предаде БТА.

Както и през миналата година целият ръст на търсенето ще идва от страни, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), а Китай ще е начело на ниво отделни държави.

Световното предлагане на петрол е спаднало с 1,2 млн. барела на ден през януари до 106,6 милиона барела дневно, тъй като суровите зимни условия са нарушили производствените дейности в Северна Америка, а прекъсвания и ограничения на износа ограничиха потоците от Казахстан, Русия и Венецуела, отчита организацията.

След увеличение от близо 3,1 млн. барела на ден през 2025 г., сега се очаква световният добив на петрол да нарасне с 2,4 млн. барела на ден през 2026 г. до 108,6 млн. барела на ден, като растежът ще бъде приблизително равномерно разпределен между производителите от и извън ОПЕК+.

Преработката на суров петрол в рафинериите по света е намаляла от рекордните 86,3 млн. барела на ден през декември до 85,7 млн. барела на ден през януари, тъй като началото на сезона за поддръжка и ремонти и по-ниските маржове повлияха на активността в сектора. Очаква се преработката да се увеличи средно със 790 млн. барела на ден до 84,6 млн. барела на ден през 2026 г., начело с региони извън ОИСР, в сравнение с увеличение от почти 1 млн. барела на ден през 2025 годишно. Маржовете са продължили да намаляват през януари, след като възстановяването на преработката през декември облекчи напрежението на продуктовите пазари, сочи докладът.

Световни петролни запаси са се увеличиха с 37 млн. барела през декември, с което общото натрупване на запаси през 2025 г. достигна 477 млн. барела или средно 1,3 млн. барела дневно. Китайските запаси от суров петрол са се увеличили със 111 млн. барела миналата година, докато количествата петрол, съхранявани в морски съдове, са нараснали с 248 млн. барела, от които 72 процента са петрол, попадащ в обхвата на санкционни режими. Промишлените запаси на страните от ОИСР са се увеличили с нетипичните за сезона 3,9 млн. барела през декември, надхвърляйки петгодишната средна стойност за първи път от 2021 г. насам. Предварителните данни показват, че световните запаси са нараснали с още 49 млн. барела през януари, отчита МАЕ.