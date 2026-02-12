Мирослав Боршош: 2025 г. бе една от най-успешните и значими за туризма в България

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош определи 2025 г. като една от най-успешните и значими за сектора в България.

"С огромна гордост и с вдигната глава мога да кажа, че изпращаме 2025-а като една от най-силните, значими и важни години за българския туризъм. И като ръст на туристите, и като работа на бранша, и като работа на регионите и общините, и мога да кажа спокойно – и като разбиране, и подкрепа, и общи действия с цялата държава", заяви министърът при откриването на туристическото изложение „Ваканция&СПА Експо 2026", предаде БТА.

„Две хиляди двадесет и пета година показа, че независимо от многото разделения, които виждаме в света и в страната ни, можем да работим заедно за каузи, каквато кауза е туризмът за всички, които сте тук днес", обърна се министърът към представителите на бранша, общините, участващи в изложението.

Той отбеляза, че тази година в изложението участват най-големият брой общини и посочи, че това е част от „реалната и целенасочена политика през 2025 г." на Министерството за издигане на важността на регионите в туризма – световна тенденция, която, по думите на Боршош, България е постигнала.

Той изтъкна постигнатия баланс между държавата, общините и бизнеса като основа за стабилност в туризма. Министърът благодари на бизнеса за "умното и адекватното поведение" при ценообразуването, което запазва България като достъпна и качествена дестинация както за чужденци, така и за българи. „Виждам умен, балансиран, виждащ световните тенденции бизнес, който бавно, приемливо увеличава цените, за да мога да кажа като министър на туризма, че България продължава да бъде едно изключително съчетание между качество и цена като предложение и остава привлекателна, значима и видима като достъпна дестинация в европейски и световен мащаб, без да допускаме за българския турист да стане невъзможно да ползва туристическите услуги", заяви министър Боршош.

Той благодари и на кметовете на общините, с които Министерството е работило, които, по думите му, са разбрали идеята на ведомството, че туризмът е сектор, който може да се развива и в най-отдалечените, и дори в най-неразвитите общини - икономика, която може да задържа хората по места, да създава малък семеен бизнес и да кара хората да останат там да живеят, да създават семействата си, да отглеждат децата си.

Министър Боршош изрази надежда, че държавата е успяла да постигне баланс между големите въпроси на световния и европейския туризъм като този как изкуственият интелект ще бъде приложим до проблемите на отделните общини и да даде своята подкрепа.

Той благодари на всички участници за тази, по думите му силна 2025-а година, пожелавайки им им успех през 2026 г. „За мен беше чест да съм ваш министър!", заяви Боршош.

Сред официалните гости на откриването на „Ваканция&СПА Експо 2026" бяха посланици, кметове на общини от България и чужбина, представители на браншови организации от сектора и други официални лица.

Изложението ще продължи до 14 февруари. Над 250 изложители от Европа, Азия и Африка са разположили щандовете си в залите на изложбения център. Международният формат събира участници от България, Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Румъния, Гърция, Сърбия, Алжир, Уганда, Албания, Узбекистан. Над 60 са българските общини, а 90 - хотелите и хотелските вериги.

В рамките на туристическото изложение се провежда и третият Пролетен Авто Ретро салон, организиран от Софийския авто ретро клуб (САРК) в партньорство с Интер Експо Център.