Желязков пред Мерц: България е отворена за инвестици към високотехнологични производства

Желязков отбеляза, че България е отворена за инвестици към високотехнологични производства. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков пред германския канцлер Фридрих Мерц, с когото разговаряха в рамките на неформалната среща на лидерите на ЕС в Лиеж (Белгия), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

"България има необходимия потенциал да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия като разшири приноса си в сектора. Страната ни има капацитета да се превърне от производител на компоненти в създател на високотехнологични разработки.

Желязков отбеляза, че България е отворена за инвестици към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, като автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, благодарение на потенциала в компютърните науки и изкуствения интелект", гласи още публикацията.