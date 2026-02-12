Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 33 евро.

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са евро 32,760 за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 32,880 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,167 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 12 февруари, е 33,49 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 34,62 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 33,49 евро за мегаватчас.