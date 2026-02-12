Румен Спецов: Горива има достатъчно, цените са пазарни

Ако Великобрлитания не бе удължила дерогацията, можеше да има проблем с доставките на нефт, казва особеният управител на дружествата от групата на "Лукойл" в България

Великобритания удължи дерогацията за българските дружества на "Лукойл" до 13 август 2026 г. Това е след интензивни разговори с британското посолство, Министерството на финансите и Службата за прилагане на финансови санкции през последните седмици, обяви енергийният министър Жечо Станков. Дерогацията изтичаше на 14 февруари и ако не беше удължена, корабите, с които се кара петрол за рафинерията в Бургас, можеха до останат без застраховки. "24 часа" потърси за коментар и особения търговски управител на дружествата Румен Спецов.

- Г-н Спецов, България получи удължаване на срока на лиценза на дъщерните дружества на "Лукойл" в България до 13 август 2026 г. Ако това не се бе случило, имаше ли риск рафинерията в Бургас да спре?

- Удължаването на генералния лиценз за работа на групата компании "Лукойл" в България осигурява по-дълъг хоризонт за нормалното функциониране на рафинерията и обезпечаването на българския пазар с горива. Целта на усилените преговори, които проведохме заедно – правителството, отговорните лица и институции ангажирани с въпроса, беше работата на рафинерията да не спира.

И тук е моментът да отбележим професионализма и проявеното разбиране на ситуацията в България от страна на британските ни партньори и да им благодарим за удължаването на лиценза. Оттук нататък ни предстои още много работа и с партньорите от САЩ, предвид поставените от тях срокове.

Ако не бе договорено това удължаване, щяхме да имаме проблем - отсъствието на лиценз щеше да се отрази на доставките на петрол и на работата на рафинерията. Но искам да успокоя гражданите и бизнеса, че криза с горивата няма и не се очакват проблеми в това отношение.

Представителите на Великобритания се убедиха в течение на разговорите ни, че България стриктно спазва всички санкционни мерки, което в крайна сметка доведе до позитивното решение.

- Има ли основание за промяна в цените на горивата?

- Цените на горивата се влияят преди всичко от пазара, по конкретно - от борсата, която е средиземноморската платформа "Платс". Горива има и ще има достатъчно и те ще бъдат на пазарни цени. Така че още веднъж искам да подчертая, че българските граждани нямат основание да се притесняват за местния пазар на горива.