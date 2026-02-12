Как индустрията може да бъде в хармония с природата.

Рудник „Елаците“ вече работи с три пречиствателни станции за руднични отпадъчни води – рядкост не само у нас, но и в региона. Новата, модерна и напълно автоматизирана пречиствателна станция бе официално открита на 11 февруари в рудника и е поредната голяма инвестиция на „Елаците-Мед“ АД, част от Групата ГЕОТЕХМИН, в опазването на околната среда.

Откриването символично съвпадна с 51 години от създаването на Минно-обогатителния комбинат „Елаците“ през 1975 г. – предприятие, което днес е сред водещите индустриални компании и пример за социална отговорност.

Новата пречиствателна станция е четвърта за компанията и трета в рудника след съоръженията, изградени през 2010 г. и 2014 г. по технология на „Мицубиши“. Последният проект е реализиран по иновативна технология на „Enviro Chemie Германия”, доставена от „Енвиро Хеми България“, и осигурява значително по-добри показатели на водата преди заустването ѝ в река Негърщица, приток на река Малък Искър.

Проектът е изцяло финансиран от „Елаците-Мед“ и е важна стъпка в дългогодишните усилия на компанията за подобряване качеството на водите в района и намаляване на въздействието върху реките и екосистемите.

Инвестиция с дългосрочен ефект

„Това е третото пречиствателно съоръжение за руднични отпадъчни води, което изграждаме, след пречиствателната станция през 2010 г. и пречиствателната станция по технология на индустриалната компания „Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън”. Това не е просто техническо постижение, а доказателство, че индустрията може и трябва да работи в хармония с околната среда и социалната политика“, подчерта при откриването проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин” и председател на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“. По думите му компанията последователно инвестира в пречистване на води и въздух като част от устойчивия си модел на развитие. „Постигнали сме равновесие между бизнес, екология и грижа за хората. Това е резултат от екипност и последователна политика“, каза проф. Вутов.

Проектът е изцяло финансиран от „Елаците-Мед“ и е част от дългосрочна програма за управление на водите. Новата станция пречиства до 100 литра в секунда, като ефективно отстранява мътност, киселинност и тежки метали. Предвижда се бъдещо надграждане на капацитета до 250 литра в секунда, както и надграждане на съоръжения за управление на чисти и замърсени водни потоци в района.

„Малко са рудниците с три пречиствателни станции“

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров определи съоръжението като ключово не само за общината, но и за целия регион: „Малко са рудниците в България, а вероятно и на Балканите, които разполагат с три пречиствателни станции“. Той подчерта, че зад такова съоръжение стои отговорността на много голям екип от хора. „Сигурен съм, че всички осъзнаваме важността и значението от експлоатацията на едно такова съоръжение”, изтъкна кметът.

Всяка капка вода – под контрол

Според д-р инж. Мария Начева-Шварц, управител на „Енвиро Хеми България“, „Елаците-Мед“ е пример за отговорно управление на водите: „Всяка капка или се връща за рециклиране, или се третира без компромис, преди да бъде заустена в природата“. Тя открои и силната роля на екипната работа между „Елаците-Мед“, „Геострой“, „Геотрейдинг“, „Геопроект“ и международния технологичен партньор.

Бизнес, околна среда и грижа за хората

Проектът е реализиран с активното съдействие на всички заинтересовани страни и компетентни държавни органи и отговаря на всички законови изисквания.На събитието присъстваха Ирена Петкова, директор на РИОСВ – София, и Цветелин Павлов, директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

По време на церемонията ловчанският митрополит Гавриил отслужи тържествен водосвет и подчерта, че грижата за природата е морален дълг: „Вие давате работа на хора, инвестирате средства и в здравето. Това е служба не само към икономиката, но и към България“.

С въвеждането в експлоатация на третата пречиствателна станция „Елаците-Мед“ затвърждава позицията си на едно от най- отговорните миннодобивни предприятия в страната – с ясен ангажимент за околната среда, устойчивото развитие и местните общности.

Ловчанският митрополит Гавриил: Господ да ви помага в труда за хората и природата

Господ, природата, ни говори за величието на Бога, защото е създадена прекрасна, красива, здрава, даваща здраве и сили на човека, радост. И ние хората сме тези, които повреждаме природата по най-различен начин – рушим я, грозим я, отравяме я. Изключително е обаче, че вие правите всичко възможно в този район, който е толкова важен за България, да не се уврежда природата. Предполагам, че да направиш една пречиствателна станция е много скъпо, много трудоемко, някои може да си кажат „Нали има една, тя е достатъчна“, но действително природата ще бъде по-чиста с тази трета пречиствателна станция.

Вие се грижите за материалното благополучие, давате работа на хора, инвестирате средства, инвестирате и в здравето. Аз ви поздравявам за това, Господ да ви помага!

Свети Иван Рилски казва: „В труд да пребъдвате, Господу да работите“. Вие се трудите, давате хляб на хиляди хора и помагате на България. Господ да ви пази!

Проф. дтн инж. Цоло Вутов и негово преосвещенство Гавриил,Снимки: Ромео Чолаков

Инж. Александър Григоров, директор „Околна среда и води“ в „Елаците-Мед” АД:

С третата станция ефектът за природата е по-голям

- Какво е мястото на новата пречиствателна станция в цялостната екологична политика на „Елаците-Мед“?

- Тази станция е поредното доказателство, че за нас околната среда не е просто изпълнение на административно изискване, а основен приоритет в дейността ни.Тя е част от мащабната ни програма за опазване и възстановяване на околната среда и устойчиво развитие в района на находище „Елаците“. Ролята ѝ е стратегическа – тя гарантира, че индустриалното развитие на рудник „Елаците“ върви съвместно с грижата за опазване на водните ресурси, като доказва ангажимента ни за модерно и отговорно минно дело.

- Как това съоръжение допринася за опазването на водите и екосистемата в района на рудник „Елаците“ и река Негърщица?

- Чрез пречистването на водите до нива, съответстващи на най-добрите налични техники и норми, директно подпомагаме самопречистващата способност на реката и съдействаме за опазване на почвите и подземните води в района. Нашата цел е след пречиствателната станция водата да бъде в състояние, което поддържа естествения живот в речния басейн.

- Какъв е общият екологичен ефект - това е вече третото пречиствателно съоръжение на рудника?

- Фактът, че това е третото ни пречиствателно съоръжение, доказва системен подход и последователност. Екологичният ефект е кумулативен, тъй като разполагаме с допълнителен пречиствателен капацитет и въвеждането на съоръжението в експлоатация минимизира рисковете за замърсяване на водите при екстремни метеорологични условия (обилни валежи или снеготопене).

- Как новите технологии подпомагат по-добрия контрол в управлението на водите?

- Съвременните технологии ни дават нещо безценно – прецизност и контрол в реално време. Новата станция използва автоматизирани системи за мониторинг, които следят ключови показатели на водата на всеки етап от процеса. Това позволява бърза реакция при дозирането на необходимите реагенти при промяна в състава на входящата вода.

Дигиталното управление архивира съответните данни за работата на станцията, които доказват ефективността на пречистването в рамките на всяко денонощие и по този начин се постига прозрачност при управлението.

В „Елаците-Мед“ вярваме, че модерният рудодобив има бъдеще само когато се развива в пълна хармония с природата.