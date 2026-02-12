Близо 100 хил. пътници са засегнати от стачката на екипажите на "Луфтханза" в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) обяви днес, че почти 800 полета са били отменени заради днешната стачка на пилоти и кабинен персонал в Германия, която е засегнала приблизително 100 000 пътници, предаде Ройтерс.

Авиопревозвачът очаква възстановяване на нормалното разписание на полетите от утре, заяви говорител на компанията в писмено изявление, предаде БТА.

Стотици полети бяха отменени в цяла Германия днес, след като пилоти и стюардеси на авиокомпанията обявиха стачка с искания за по-добро заплащане и условия на труд, допълва ДПА.

На най-голямото летище в страната - във Франкфурт на Майн бяха отменени 450 от 1117 планирани полета, а в Мюнхен - 275 от 920 полета. Около 4800 пилоти на „Луфтханза" и на товарното ѝ подразделение „Луфтханза Карго" (Lufthansa Cargo).

Междувременно кабинният персонал провежда предупредителна стачка, за да принуди компанията да преговаря за условията по някои колективни трудови договори.

Синдикатът на кабинния персонал (UFO) призова служителите на регионалната дъщерна компания „Луфтханза Ситилайн" (Lufthansa CityLine), която е застрашена от закриване, също да се включат в стачката.

Ръководството на авиопревозвача отхвърли исканията на синдикатите, като пътниците бяха посъветвани да не пътуват до летището, без да проверят преди това за актуална информация за полетите си

Профсъюзът на германските пилоти „Феарайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit, VC) отчете „много добро участие (на протестиращи) във Франкфурт".

Президентът на синдиката Андреас Пинейро предупреди, че могат да последват нови стачки, ако не бъде предложено ново споразумение, като допълни, че „Луфтханза" не се е свързала с работническата организация.

„Като синдикат, ние нямаме много способи на разположение, освен стачни действия", обясни Пинейро. „Ако няма предложение, спиралата на ескалация ще продължи", допълни той.

Вчера германската авиокомпания определи като „напълно ненужна ескалация" обявената 24-часова стачка на пилотите. „Ескалацията е напълно ненужна", заяви директорът „Човешки ресурси" на компанията Михаел Нигеман. По думите му спорът може да бъде решен единствено чрез преговори, като той подчерта, че компанията „просто няма финансов ресурс" да удовлетвори исканията в сегашния им вид.

Междувременно авиокомпанията е отменила общо шест полета от и до София, съобщиха след запитване на БТА от пресцентъра на летище „Васил Левски" - София.

Отменени са един кацащ и един излитащ полет по линията София - Мюнхен, както и два кацащи и два излитащи полета по направлението София - Франкфурт. Сутрешният полет на авиокомпанията за Франкфурт е излетял по разписание.