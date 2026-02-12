ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Yettel България с нов главен изпълнителен директор от 1 май

Джейсън Кинг - главен изпълнителен директор на Yettel България

Yettel България ще има нов главен изпълнителен директор от 1 май 2026 г., след като настоящият шеф на телекома Джейсън Кинг поема ръководството на CETIN International. Компанията обяви, че Кинг успоредно с това ще отговаря и за развитието на ИКТ инициативите на групата на международните ѝ пазари в Унгария, Сърбия, България и Словакия.

Новият главен изпълнителен директор на Yettel България ще бъде обявен допълнително.

Кинг поема поста в CETIN International от Юрай Шедиви. В рамките на дългосрочен план за приемственост в управлението Шедиви се оттегля от изпълнителната си длъжност, но остава председател на борда на директорите на CETIN International и на CETIN в Чехия. 

Джейсън Кинг е начело на Yettel Bulgaria от септември 2018 г. Преди това той заема висши мениджърски позиции в международни телекомуникационни компании като VEON, UPC Czech Republic от групата на Liberty Global и Deutsche Telekom. Под негово ръководство Yettel България затвърждава позициите си в мобилния сегмент, навлиза на пазара на фиксирани услуги и ускорява развитието на мрежата и дигиталната си трансформация.

