Инвестиция в гараж вече се изплаща по-бързо от купуването на апартамент

Имотите с цел продажба постепенно изчезват

Хората, които инвестират в имоти и купуват апартаменти с цел по-късната им продажба с печалба, вече са се насочили към гаражите. Усетили са, че колкото и да са скъпи, само от даването им под наем ще си избият парите за около 5 до 7 години, докато при жилищата срокът е доста по-дълъг. Това каза в четвъртък изпълнителната директорка на “Адрес недвижими имоти” Гергана Тенекеджиева.

Тя посочи няколко примера на свръхвисоки цени на гаражи, като единият е за 100 хиляди евро в столичния квартал “Борово”. Друг, който е обявен със същата цена, “24 часа” откри в “Гео Милев”.

Все пак средната цена на гаражите в столицата е между 20 хил. и 50 хил. евро,

а в Пловдив, Варна и Бургас - от 15 до 40 хиляди евро.

Едномесечният наем за такъв гараж варира според големината и локацията, но специално в столицата, ако се съди по обявите, е между 200 и 300 евро. Това означава, че най-евтиният гараж е напълно изплатен само от наема - ако той е 250 евро, за около 7 години.

За сравнение, апартамент, който струва 250 хиляди евро, обикновено се дава под наем за 800 евро месечно или 9600 евро годишно. Излиза, че за да се изплати напълно, са нужни 25 години.

Освен това при гаражите няма почти никакви рискове, дори наемателите да се сменят много често - няма опасност някой да счупи или повреди нещо, нито има вероятност наемател да напусне, без да е платил сметките за ток, парно или вода.

Според Тенекеджиева хората, които се опитват да спасят парите си от инфлацията, купувайки жилища с цел бъдеща печелба, първи ще изчезнат от пазара през 2026 г. Сега купувачите на апартаменти с инвестиционна цел са около 25% от всички купувачи, но предстои още в следващите месеци този дял да падне на около 10-15%, каза тя. Освен че може би ще се насочат към гаражите, те вече виждат, че не могат да печелят колкото преди. Една от причините е, че основно са разчитали на разликата между имот, купен по-евтино на зелено и продаден много по-скъпо след получаване на акт 16.

Тази разлика обаче съвсем се е стопила напоследък - една кооперация обикновено се строи за 2 години, а годишният ръст на цените в големите градове доближи и дори надмина 20%. Затова и все по-често купувачи се оплакват, че строителите индексират цената и ако видят, че купувачът не е склонен да им плати повече от договореното, развалят сделката и си намират бързо друг желаещ.

“През 2026 г. ръстът на имотните цени не би трябвало да е толкова висок, както досега. Вярвам, че ще е едноцифрено число”, каза Тенекеджиева. Според нея

цените няма как да паднат

- това би се случило единствено ако на пазара изведнъж се появят масово продавачи с остра нужда от пари. “За последен път такова нещо се случи през 2014 г. при фалита на КТБ. Тогава около 8% от продаващите жилища в София имаха спешна нужда от пари и бяха склонни на големи компромиси с цената. Сега няма откъде да се намерят такива притежатели на жилища - дори някой да продава без печалба, би се придържал поне към пазарната цена на жилището”, каза тя.