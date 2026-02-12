Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел за първи път от октомври 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се покачи до 68,52 долара за барел. Последно петролът на ОПЕК се търгуваше за над 68 долара за барел на 24 октомври 2025 г., сочи справка на БТА на страницата на петролния картел.

Във вторник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 67,86 долара.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.