Възходящо начало на търговията на Уолстрийт

Индексите на Нюйоркската фондова борса откриха с умерен растеж днешната сесия. Най-новите данни за пазара на труда в САЩ успокоиха опасенията около американската икономика, а вниманието на инвеститорите се насочва към публикуването на редица корпоративни печалби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новите молби за помощи при безработица в САЩ намаляха през миналата седмица и останаха в диапазон, сигнализиращ за устойчив пазар на труда в САЩ, според публикуваните днес най-нови официални данни.

Министерството на труда на САЩ съобщи вчера, че през януари американските работодатели в неселскостопанския сектор са наели 130 000 служители – повече от прогнозираното от анализаторите, а безработицата е отслабнала до 4,3 на сто.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,10 на сто в началото на търговията до 50 170,27 пункта.

По-широкият S&P 500 е нагоре с 0,23 на сто до 6957,54 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite – с 0,33 на сто до 23 142,87 пункта.